Havaların Soğumasıyla Satışlar Patladı, Stoklar Tükendi: 1 Kaşığı Bile Vücudu Canlandırıyor
Kırşehir'de havaların soğumasıyla birlikte pekmeze olan talep hızla artarken, aktarlardaki stoklar kısa sürede tükendi. Kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu B1, B3, B5 ve B6 vitaminleri ile demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi mineralleri barındıran pekmez, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle öne çıkıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Kırşehir'deki aktarlar, pekmeze olan yoğun ilgiyi "beklenenden fazla talep" olarak değerlendiriyor. Aktar Osman Kımçak, “Soğukların erken başlamasıyla pekmez satışları hız kazandı. Sadece şehir içinden değil, çevre illerden de yoğun talep alıyoruz. Stoklarımız çok kısa sürede tükendi,” dedi. Ünsal Gümüş de "Pekmez satışlarında rekor artış yaşandı. Üzüm, keçiboynuzu ve dut pekmezlerine ilgi büyük. Ancak, stoklarımızı çoğaltmakta zorlanıyoruz; çünkü ürünleri özellikle köylerden temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
PEKMEZİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Uzmanlar, pekmezin düzenli tüketildiğinde mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemine destek sunduğunu vurguluyor. Bir kaşık üzüm pekmezi, demir ilacı kadar etkili bulunurken, bu doğal gıda vücuda enerji verir, kan yapıcı özelliğiyle de öne çıkar.
Pekmez, antioksidan bileşikler açısından zengin içeriğiyle serbest radikallerle savaşarak hücresel koruma sağlar. Demir içeriği kan hücrelerinin üretimine katkı sunarken, kalsiyum ve potasyum mineralleri ise kemik ve kas sağlığını destekler. Sindirim sistemine faydalı lif içerikleriyle bağırsak sağlığını korur.
ÇEŞİTLİ PEKMEZLERİN FARKLI ETKİLERİ
İncir Pekmezi: Kemik sağlığını korur, diş etlerine iyi gelir ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Karadut Pekmezi: Mideye iyi gelir, bronşit ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarında önerilir. Kan yapıcı özelliğiyle bilinir.
Üzüm Pekmezi: Enerji verir, iştah açar, hamilelikte ve çocuk gelişiminde etkilidir. Kan dolaşımını rahatlatır.
Keçiboynuzu Pekmezi: Kansızlıkla mücadelede etkilidir. Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler, kemikleri güçlendirir. Özellikle çocuklar ve hamileler için protein açısından önemli bir besin kaynağıdır.
Kırşehir’deki aktarlara göre, soğuk havaların etkisiyle pekmez satışlarındaki bu yoğunluk, sağlıklı bir kış mevsimi geçirmek isteyen vatandaşların doğal ve geleneksel yöntemlere yöneldiğini gösteriyor.