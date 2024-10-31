Havaların Soğumasıyla Satışlar Patladı, Stoklar Tükendi: 1 Kaşığı Bile Vücudu Canlandırıyor

Kırşehir'deki aktarlar, pekmeze olan yoğun ilgiyi "beklenenden fazla talep" olarak değerlendiriyor. Aktar Osman Kımçak, “Soğukların erken başlamasıyla pekmez satışları hız kazandı. Sadece şehir içinden değil, çevre illerden de yoğun talep alıyoruz. Stoklarımız çok kısa sürede tükendi,” dedi. Ünsal Gümüş de "Pekmez satışlarında rekor artış yaşandı. Üzüm, keçiboynuzu ve dut pekmezlerine ilgi büyük. Ancak, stoklarımızı çoğaltmakta zorlanıyoruz; çünkü ürünleri özellikle köylerden temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.