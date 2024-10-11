Hastanın Karnından Öyle Bir Şey Çıkarıldı ki... Doktorlar Bile Şaşkına Döndü: 'İki Kişinin Taşıyabileceği Ağırlıkta...'

"NORMAL BİR GEVŞEKLİK OLMADIĞINI ANLADIK"

Opr. Dr. İsmet Çelik, hastayı muayene ettiklerinde basit bir karın gerginliği olmadığını hemen fark ettiklerini söyledi. Gerekli test ve tetkiklerden sonra hastanın tümörünün büyüklüğünü gördüklerini belirten Çelik, hastanın sağlık durumunun riskli olması nedeniyle ameliyatın detaylı bir şekilde planlandığını aktardı. Ameliyatın iki saat sürdüğünü belirten Çelik, "Karnında patlayacak şekilde büyük bir gerginlik oluşturmuştu. Kitlenin sol böbrekten kaynaklandığını gördük ve böbreği de çıkardık," dedi.