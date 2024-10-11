Hastanın Karnından Öyle Bir Şey Çıkarıldı ki... Doktorlar Bile Şaşkına Döndü: 'İki Kişinin Taşıyabileceği Ağırlıkta...'
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla, 64 yaşındaki bir hastanın karnından 26 kilogramlık devasa bir tümör alındı. Operasyonun literatürde dünyada ilk olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: İHA
Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetleriyle başvuran 64 yaşındaki H.O. isimli hastanın karnında yapılan muayene sonucunda 26 kilogramlık dev bir tümör tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Gastroentereloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aydın Aktaş’ın gerçekleştirdiği ameliyatla tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı.
"NORMAL BİR GEVŞEKLİK OLMADIĞINI ANLADIK"
Opr. Dr. İsmet Çelik, hastayı muayene ettiklerinde basit bir karın gerginliği olmadığını hemen fark ettiklerini söyledi. Gerekli test ve tetkiklerden sonra hastanın tümörünün büyüklüğünü gördüklerini belirten Çelik, hastanın sağlık durumunun riskli olması nedeniyle ameliyatın detaylı bir şekilde planlandığını aktardı. Ameliyatın iki saat sürdüğünü belirten Çelik, "Karnında patlayacak şekilde büyük bir gerginlik oluşturmuştu. Kitlenin sol böbrekten kaynaklandığını gördük ve böbreği de çıkardık," dedi.
"İKİ KİŞİNİN TAŞIYABİLECEĞİ AĞIRLIKTA"
Opr. Dr. İsmet Çelik, bu büyüklükteki bir kitlenin literatürde Türkiye ve dünyada ilk olabileceğini belirterek, “Bu kitlenin ağırlığı 26 kilogram ve iki kişinin taşıyabileceği ağırlıkta. Normal kilo aldığını sanan hasta, ancak ayaklarındaki şişlik ve karındaki baskı sonrası doktora başvurmuş,” şeklinde konuştu.
BU BÜYÜKLÜKTEKİ İLK AMELİYAT
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aydın Aktaş, daha önce benzer ameliyatlar yaptıklarını ancak bu büyüklükte bir tümörle ilk kez karşılaştıklarını ifade etti. Aktaş, “26 kilogramlık devasa bir tümörle karşılaştık. Kitle, organlara baskı yaparak yerlerini değiştirmişti. Bu durum ameliyatı oldukça zorlaştırdı,” dedi.
Bu başarılı operasyon, tıp dünyasında yankı uyandırırken, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.