Hastanede Gerilim Tırmandı! Bebeklerine Kayyım Atanabilir

Adana’da yaşayan Mahmut ve Ülviye Deniz çifti, yeni doğan bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemedikleri için bebeklerine kayyım atanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Mahmut Deniz, “Bizim evladımız belediye veya şirket değil, kayyım atanmasını istemiyoruz. Dava açılmasın” derken, topuk kanı vermek istemediklerine dair evrak imzalamalarına rağmen yine de evlatlarından zorla topuk kanı alındığını iddia etti.

Mahmut ve Ülviye Deniz çiftinin geçtiğimiz cuma günü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fahretdin ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak çift, evlatlarından topuk kanı aldırmak istemedi ve aşı yaptırmadı. Bunun üzerine doktorlar aileye Topuk Kanı Red Formu imzalattı ve durumu İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ayrıca iddiaya göre doktorlar aileye, “Topuk kanı aldırmadığınız için hakkınızda dava açılacak, çocuğunuza kayyum atanabilir. Sosyal hizmetler gelmeden hastaneden giderseniz firari olarak yazılırsınız” dedi.

Bunun üzerine baba Deniz, hastanenin başhekim yardımcısıyla süreç hakkında görüşmeye gitti. Bu sırada ise yine iddiaya göre hemşireler yeni doğan Fahretdin’den topuk kanı aldı. Başhekim yardımcısının yanından döndükten sonra eşinin beyanı üzerine durumdan haberdar olan baba Deniz, doktorlarla görüştü ve “Kanı almamız lazımdı, sarılık durumuna bakmamız için gerekliydi” yanıtını aldı. Bu yanıt üzerine baba Deniz, eşi ve evladını hastaneden götürdü.

“TOPUK KANI ALDIRMAK İSTEMEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK”

Yaşadıklarını anlatan baba Mahmut Deniz, “Cuma günü evladımız dünyaya geldi. Daha sonrasında aşı yaptırmak istemediğimizi ve topuk kanı aldırmak istemediğimizi söyledik. Ardından doktor eşimin yanına gelip, ‘topuk kanı aldırmadığınız için hakkınızda dava açılacak, çocuğunuza kayyum atanabilir. Hastaneden giderseniz firari olarak yazılırsınız’ demişler. Ben başhekim yardımcısıyla konuşurken ‘topuk kanı alıp aşı vurun ancak çocuğumun başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Bu sorumluluğu kabul edin, bana yazılı kağıda imza verin’ dedim. O da böyle bir sorumluluğu kabul edemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca hastane yönetiminin kendilerine hastaneden çıkmaları durumunda “firari” olacaklarını söylediğini öne süren Deniz, “Benim bebeğimin adı ‘firari bebek’ olarak kaldı. Benim çocuğuma kayyım atanacakmış. Bizim çocuğumuza bizden daha iyi kimse bakamaz” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMUZUN BEDENİNE ZARAR GELMESİN DİYE SAVAŞIYORDUK”

Topuk kanı vermek istemediklerine dair imza vermelerine rağmen kan alındığını iddia eden Deniz, “Çocuğumuzun topuğundan zaten kan almışlar. Beden dokunulmazlığını ihlal etmişler. Biz bunun için mücadele ediyorduk. Çocuğumuzun bedenine zarar gelmesin diye savaşıyorduk ama bunu da ihlal etmişler. Bizden herhangi bir yazılı onay almadılar. Biz topuk kanı vermek istemediğimize dair imza vermemize rağmen kan aldılar” dedi.

Bu nedenle haklarında dava süreci başlatılacağının söylendiğini belirten Deniz, “Hem dava açılması hem de para cezası, kayyım atanması gibi yaptırımlar olabilirmiş. Daha önce örneklerini gördük. Bunları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUM BELEDİYE Mİ Kİ KAYYUM ATANSIN'

“Benim çocuğum belediye mi ki kayyum atansın” diyerek tepki gösteren Deniz, “Benim çocuğum ve eşim gayet sağlıklı. Benim çocuğum belediye mi, şirket mi, mal mı ki kayyım atanıyor. Eşimin sütü bu olaylardan sonra kesildi. Gerekli desteği bekliyoruz” diye konuştu.

Ailenin avukatı Cüneyt Bülent Şeker ise, “Çocuğa yapılacak test ve tedavilere karar verme konusunda en güvenilir merci anne ve babadır. Çünkü çocuğunu karşılıksız seven ve onun üstün yararını gerçekten düşünen anne babadır. Sağlık sektörünün çocuğa müdahalesi istisnai ve zorunlu durumlarla sınırlı olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, topuk kanı vermeyi kabul etmeyen ailelerle ilgili sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA