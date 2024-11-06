Hastaların Neden Ameliyata Oje ve Protez Tırnakla Girmesi Yasak: Duyunca Hak Vereceksiniz
Ameliyat öncesi hazırlıklar, sadece açlık ve susuzluk kısıtlamasıyla sınırlı değil. Doktorların sıklıkla vurguladığı bir diğer önemli nokta ise oje ve protez tırnakların çıkarılması. Peki, bu günlük bakım rutinimizle özdeşleşmiş alışkanlığın ameliyatla ne gibi bir bağlantısı var? İşte cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Ameliyat sırasında vücudunuzdaki hayati fonksiyonlar, anestezi uzmanları tarafından yakından takip edilir. Bu takipte, vücudunuzun yeterli oksijen alıp almadığına dair bilgiler büyük önem taşır. Cilt ve tırnak rengindeki değişimler, vücudunuzdaki oksijen seviyesi hakkında önemli ipuçları verir.
Sağlıklı bir bireyin tırnakları genellikle pembemsi bir renktedir. Bu renk, dokuların yeterli oksijen aldığının bir göstergesidir.
Koyu renkli ojeler veya protez tırnaklar, tırnak yatağının rengini maskeleyerek, oksijen seviyesindeki düşüşü fark etmeyi zorlaştırır. Bu durum, acil müdahale gerektiren bir durumun gözden kaçmasına neden olabilir. O yüzden doktorlar ameliyat öncesinde ojelerin ve protez tırnakların çıkarılması konusunda uyarıyor.
OKSİMETRE CİHAZLARININ DOĞRU ÇALIŞMASI GEREKİYOR
Ameliyat sırasında kullanılan oksimetre cihazları, kandaki oksijen seviyesini ölçmek için parmak ucuna yerleştirilir. Tırnak cilası, bu cihazın doğru çalışmasını engelleyerek yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu durum, hastanın oksijen ihtiyacının doğru değerlendirilmemesine ve dolayısıyla riskli bir duruma yol açabilir.
Protez tırnaklar, tırnak altında bakteri ve mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Ameliyathane gibi steril bir ortamda bile, protez tırnaklar kırılabilir veya soyulabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.
Sonuç olarak, ameliyat öncesi oje ve protez tırnakların çıkarılması, sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda hastanın sağlığı için hayati önem taşıyan bir önlemdir. Bu basit adım, doktorların sizi daha güvenli bir şekilde ameliyat etmesini sağlar.