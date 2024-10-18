Hasat Zamanı: Moru, Siyahı, Beyazı Bulunuyor: Sadece 1 Tanesi 100 Liradan Satılıyor

LAHANANIN FAYDALARI NELER?

Lahana, C ve K vitaminleri, folat, çinko, potasyum ve kalsiyum gibi pek çok vitamin ve mineral içeren zengin bir besindir. Stresle mücadelede yardımcı olurken, iltihaplanmayı da azaltma özelliğine sahiptir. Ayrıca, lutein ve zeaksantin bakımından zengin olduğu için gözleri ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan antioksidanlar barındırır.

Mükemmel bir lif kaynağı olan lahana, sindirim sağlığı için gerekli olan tüm besin maddelerini sunar. Hem çözünür hem de çözünmeyen lifleri sayesinde bağırsakların optimal işleyişine katkıda bulunur. Yüksek folat içeriğiyle, B9 vitamini olarak da bilinen lahana, sağlıklı gebelikler için kritik bir gıda olarak öne çıkar; çünkü DNA yapımı ile kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir.