Hasat Zamanı: Moru, Siyahı, Beyazı Bulunuyor: Sadece 1 Tanesi 100 Liradan Satılıyor
Van'ın Erciş ilçesinde, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan lahana hasadına başlandı. Her yıl haziran ayında ekimi yapılan lahanalar, ekim ayı itibarıyla toplanmaya başlıyor ve çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.
Kaynak: İHA
Erciş'te geniş bir alanda yetiştirilen lahana, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre il ve ilçelere de gönderiliyor. Lahanalar, büyüklükleriyle dikkat çekerken, tanesi 50 ila 80 TL arasında satılıyor. Ayrıca, bu lahanalardan sarması ve turşusu da yapılıyor.
Pazar konusunda sıkıntı yaşayan çiftçiler, bölgeye bir turşu fabrikasının açılmasını umut ediyor. Metin Kılıç, bu lahanaları almak için çiftçilerin tarlalarına geldiğini belirterek, “Burada yetişen lahanalar batıya göre çok daha büyük olabiliyor. İhtiyacı olan aileler, çiftçilerimizden lahana alabilirler” dedi.
Çiftçi İbrahim Canpolat ise bu yıl lahana piyasasının oldukça durgun olduğunu ifade ederek, “Lahanalarımızı haziran gibi ekiyoruz ve ekim ayı geldiğinde hasat ediyoruz. Ancak bu sene piyasa çok durgun. Lahanalarımızı 70 ila 100 TL arasında satmaya çalışıyoruz ama alıcı bulamıyoruz.
Geçen sene de 80 TL’ye satıyorduk, fakat bu yıl iç pazarda satamıyoruz ve zarar ediyoruz. Bizim en büyük isteğimiz, Erciş’e bir turşu fabrikası kurulması ve çiftçilere destek verilmesidir” şeklinde konuştu.
LAHANANIN FAYDALARI NELER?
Lahana, C ve K vitaminleri, folat, çinko, potasyum ve kalsiyum gibi pek çok vitamin ve mineral içeren zengin bir besindir. Stresle mücadelede yardımcı olurken, iltihaplanmayı da azaltma özelliğine sahiptir. Ayrıca, lutein ve zeaksantin bakımından zengin olduğu için gözleri ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan antioksidanlar barındırır.
Mükemmel bir lif kaynağı olan lahana, sindirim sağlığı için gerekli olan tüm besin maddelerini sunar. Hem çözünür hem de çözünmeyen lifleri sayesinde bağırsakların optimal işleyişine katkıda bulunur. Yüksek folat içeriğiyle, B9 vitamini olarak da bilinen lahana, sağlıklı gebelikler için kritik bir gıda olarak öne çıkar; çünkü DNA yapımı ile kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir.