Hasat Zamanı Başladı: Sadece 1 İlçede 2 Bin 700 Kişi Üretiyor Alıcısı Geceden Sıraya Giriyor

"ALANYA'DA 2 BİN 700 ÜRETİCİSİ VAR"

Avokado hasadı hakkında bilgi veren Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ilçede çok sayıda avokado bu meyvenin üreticisi olduğunu belirterek, "Bizler bugün 2 bin 700 avokado üreticisiyle birlikte ilçemizin verimli topraklarında bıkmadan usanmadan tarladan sofraya en güvenilir gıdayı taşımak için mücadele ediyoruz. Bizim özellikle üretici sayısıyla baktığımızda şu anda ilçemizde 17 bin dekar alanda avokado üretimi yapılıyor. Bunun yanında bir ihracat potansiyeli oluşturduk. Bu ihracat potansiyelinde de bizler öncelikle Rusya'ya, Ukrayna ve diğer komşu ülkelere ihracat yapıyoruz. Şu anda Avrupa pazarı başlamış durumda.

Avrupa pazarına da üretmiş olduğumuz ürünleri güvenilir gıda olarak gönderiyoruz. Güvenilir gıda hususuna çok önem veriyoruz. Çünkü hem birçok bahçede iyi tarım uygulaması yapıyoruz. Burada devlet desteğinin de çok ciddi katkısı var. Bizler de Alanya Ziraat Odası olarak devlet desteğini yaygınlaştırıyoruz. Çünkü bireysel iyi tarım uygulamasında şu anda 2025-2027 yılını kapsayacak şekilde devletimizin ciddi destekleri var. Odamız olarak iyi tarım uygulamasına dahil olmuş üreticilerimize organik argon mineral gübre hediye ediyoruz. Geçen yıl baktığımızda 55 milyon adet avokado ihracatımız varken bu yıl hedefimiz yaklaşık 100 milyon adet dolaylarında olacak" dedi.