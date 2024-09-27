Hasat Başladı: Geçen Yıl Kilo Kilo Alınan Şifa Kaynağına Bu Yıl Ancak Uzaktan Bakılacak

Beyin sağlığını koruyan, hafızayı güçlendiren içinde Omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından oldukça zengin olan meyvenin hasadı Bitlis'te başladı. Köylülerin önemli bir geçim kaynağı haline gelen şifa kaynağı meyvenin fiyatı ise bu yıl cep yakıyor. Geçen yıl kilo kilo alınan ürüne bu yıl ancak uzaktan bakılacak. Faydaları saymakla bitmeyen, 7'den 70'e herkesin severek tükettiği meyve aynı zamanda kanserin de baş düşmanı olarak biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi