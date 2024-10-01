Hasadına Başlandı, Kasa Kasa Satılıyor! Tarlada 10 Markette 40 Lira

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Tanışık, İlçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle elmaların toplanarak tır ile Kayseri'ye götürülüp oradan iç piyasaya sürüldüğünü belirtirken, “Elma diyarı Doğanşehir diyoruz ama yakında bu da olmayacak. Biz Ziraat Odası olarak çok fazla gücümüz olmadığı için yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz” dedi. Tanışık elmaların, “Markette 44.90 TL'ye satılıyor gözlerimle gördüm, bizim bahçede 10 lira. Adaletsizlik böyle devam ediyor. Bir çözüm halen bulamadık bu soruna” ifadelerine yer verdi.

“ŞU AN 10 TL CİVARINDA SATIŞ YAPIYORUZ”

Doğanşehir ilçesinde örnek tarım projesi ile binlerce elma ağacı ile üretim yapan üretici Ayşe Demirtaş ise ilk kez ilçede kurdukları bahçe ile kaliteli elma yetiştirmeye başladıklarını aktarırken, Demirtaş, “Doğanşehir'de elma üretimi çok yoğundu, fakat fiyatların düşük olması giderin de fazla olması nedeniyle üretim azaldı. Biz tekrardan üretimi arttırmak adına böyle bir bahçe kurduk. İlçemizin en büyük sıkıntısı elmaları depolayacağımız soğuk hava deposu olmaması. Bahçede şuan 10 TL civarında satış yapıyoruz. Yetkililerin vereceği destek ile üretime devam etmek istiyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.