Hasadına Başlandı, Kasa Kasa Satılıyor! Tarlada 10 Markette 40 Lira
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde en önemli gelir kaynaklarından bir olan elmanın hasadı başladı. Tarlada 7 ile 10 lira arasında değişen elmanın kilosu marketlerde 40 TL'den satılıyor.
Kaynak: İHA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmanın hasat dönemi başladı. Elmalar, tüccarlar vasıtasıyla dalından satın alınarak sebze-meyve haline götürülüyor. Meyve suyu fabrikaları tarafından da alınan elmalar 7 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.
Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çiftçinin kazanamadığını söylerken, bu durumda ise elmaların para etmeyeceğini aktardı. Tanışık, “Hasat bir ay kadar sürüyor. Bizim elmanın aroması ve rengi hiçbir yerde yok” dedi.
ÇÖZÜM BEKLENİYOR
Tanışık, İlçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle elmaların toplanarak tır ile Kayseri'ye götürülüp oradan iç piyasaya sürüldüğünü belirtirken, “Elma diyarı Doğanşehir diyoruz ama yakında bu da olmayacak. Biz Ziraat Odası olarak çok fazla gücümüz olmadığı için yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz” dedi. Tanışık elmaların, “Markette 44.90 TL'ye satılıyor gözlerimle gördüm, bizim bahçede 10 lira. Adaletsizlik böyle devam ediyor. Bir çözüm halen bulamadık bu soruna” ifadelerine yer verdi.
“ŞU AN 10 TL CİVARINDA SATIŞ YAPIYORUZ”
Doğanşehir ilçesinde örnek tarım projesi ile binlerce elma ağacı ile üretim yapan üretici Ayşe Demirtaş ise ilk kez ilçede kurdukları bahçe ile kaliteli elma yetiştirmeye başladıklarını aktarırken, Demirtaş, “Doğanşehir'de elma üretimi çok yoğundu, fakat fiyatların düşük olması giderin de fazla olması nedeniyle üretim azaldı. Biz tekrardan üretimi arttırmak adına böyle bir bahçe kurduk. İlçemizin en büyük sıkıntısı elmaları depolayacağımız soğuk hava deposu olmaması. Bahçede şuan 10 TL civarında satış yapıyoruz. Yetkililerin vereceği destek ile üretime devam etmek istiyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.