Hasadı Hala Devam Ediyor! Kalbin Can Yeleği, Tezgahta Gören Sıraya Giriyor
Sağlık deposu olan bamyada hasat hala deva ediyor. Bağırsakları motor gibi çalıştırıp kemikleri betona çeviren bamya kapış kapış gidiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bamya, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekerken, C vitamini ve diğer antioksidanlar bakımından zengin olması, hücreleri oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korurken bağışıklık sistemini de güçlendirir.
Öte yandan bamya içerdiği A vitamini ve beta-karoten sayesinde göz sağlığını destekler, gece körlüğü ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
KEMİK HASTALIKLARININ ENGELLENMESİNDE ROL OYNUYOR
Bamya aynı zamanda kemik sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki K vitamini ve kalsiyum, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.
KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
Düşük glisemik indekse sahip olan bamya, kan şekerinin ani yükselmesini önlerken, İçerdiği lif ve müsilaj, karbonhidratların emilimini yavaşlatarak diyabet hastaları için ideal bir besin olarak ortaya çıkıyor.
KALP SAĞLIĞINA ETKİLİ
Potasyum ve magnezyum gibi kalp sağlığına faydalı mineraller içeren bamya, kan basıncını dengeleyip kalp ritmini düzenlerken, içerdiği lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltıyor.
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan bamya, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengin bir sebze olarak öne çıkıyor. Bu antioksidanlar, hücre hasarını önlerken, vücudu oksidatif stresten korur ve bağışıklık sistemini demir gibi yapıyor.
A vitamini ve beta-karoten içeren bamya, göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olurken, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini de azaltır. Bamya, kemik sağlığı için önemli olan K vitamini ve kalsiyum içerirken, bu vitaminler, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilir.
Öte yandan bamyanın hasat sezonu Ağustos-Eylül ayında yüksek verim sağlarken ekim ayının sonuna kadar da devam ediyor.