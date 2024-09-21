Hasadı Hala Devam Ediyor! Kalbin Can Yeleği, Tezgahta Gören Sıraya Giriyor

A vitamini ve beta-karoten içeren bamya, göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olurken, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini de azaltır. Bamya, kemik sağlığı için önemli olan K vitamini ve kalsiyum içerirken, bu vitaminler, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilir.

Öte yandan bamyanın hasat sezonu Ağustos-Eylül ayında yüksek verim sağlarken ekim ayının sonuna kadar da devam ediyor.