Hasadı Başladı: Pazara Gelmeden Tarladan Satılıyor Tam Şifa Deposu

Hatay'da özellikle salça üretiminde kullanılan kapya biber, henüz pazara ulaşmadan tarlalardan doğrudan satın alınıp fabrikalara taşınıyor. Kapya biber, sadece salça ya da biber olarak değil, tek başına da büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Bu ilgi, kırmızı kapya biberin sağlığa olan birçok faydasından kaynaklanıyor. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan kapya biber, hücreleri gençleştirerek erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı oluyor.