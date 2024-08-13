Hasadı Başladı: Pazara Gelmeden Tarladan Satılıyor Tam Şifa Deposu
Hatay'da, salça üretiminde yoğun olarak kullanılan kapya biber, pazara çıkmadan tarlalardan doğrudan fabrikalara gönderiliyor.
Kapya biber, sadece salça olarak değil, aynı zamanda tek başına da keyifle tüketiliyor. Bu durumun temelinde, kırmızı kapya biberin sağlığa olan sayısız faydası yatıyor. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan kapya biber, hücreleri yenileyerek erken yaşlanmayı geciktiriyor.
Antakya, Altınözü ve Reyhanlı başta olmak üzere, Hatay genelinde toplam 22 bin dekar alanda yetiştirilen kapya biberde hasat dönemi başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara giden tarım işçileri, topladıkları biberleri çuvallara doldurup kamyonetlere yüklüyor. Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı bölgede, işçiler uzun kollu giysiler ve şapkalarla güneşten korunmaya çalışıyor.
Hatay'da özellikle salça üretiminde kullanılan kapya biber, henüz pazara ulaşmadan tarlalardan doğrudan satın alınıp fabrikalara taşınıyor. Kapya biber, sadece salça ya da biber olarak değil, tek başına da büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Bu ilgi, kırmızı kapya biberin sağlığa olan birçok faydasından kaynaklanıyor. Doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan kapya biber, hücreleri gençleştirerek erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı oluyor.
Antakya, Altınözü ve Reyhanlı başta olmak üzere, Hatay genelinde 22 bin dekar alanda yetiştirilen kapya biberin hasat dönemi başladı.
Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden tarım işçileri, topladıkları biberleri çuvallara yerleştirip kamyonetlere yüklüyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu bölgede, işçiler güneşten korunmak için uzun kollu kıyafetler ve şapka kullanıyor.
Salça yapımı, sofralık tüketim ve baharat olarak kullanılan kapya biber, üreticiden kilogramı 13-15 lira arasında alıcı buluyor. Toplanan ürünlerin büyük bölümü, pazara ulaşmadan önce salça üretimi için fabrikalara taşınıyor.
52 BİN TON REKOLTE HEDEFİ
Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, bölgedeki üreticilerin son yıllarda kapya biber üretimine yöneldiğini belirtti. Kent genelinde bu yıl 52 bin ton rekolte beklediklerini ifade eden Okay, şunları söyledi:
"Depremler ve kuraklık nedeniyle Asi Nehri ve barajlarda yaşanan su sıkıntısı ekim alanlarını biraz daralttı. Ancak önümüzdeki yıllarda çiftçilerin kapya biber üretimine devam edeceğini düşünüyoruz. Genellikle salça üretiminde kullanılan bu biber çeşidi, iç piyasayı canlandıracak. Şu anda çiftçilerimiz biberin veriminden memnun."
Okay, salça fabrikalarının sayısının artmasının, kapya biberin tarladan pazara ulaşmasını kolaylaştırdığını da vurguladı.