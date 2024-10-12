Hasadı Başladı Kilosu 25 TL! 1 Bardağı Şifa Deposu, Bağırsakları Motor Gibi Çalıştırıyor
Yararlı besin kaynaklarının başında meyveler gelirken sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Hatay'da o meyve bin bir zahmetle hasat edilirken hem tadıyla hem de şifasıyla fayda sağlıyor. Bu meyveyi kaynatıp bir bardak içen vücuda C vitamini ve demir yüklerken kabızlığın kökünü kazıyor. İşte o mucizevi meyve…
Kaynak: Haber Merkezi
Asrın felaketinin ardından Hatay’ın bereketli topraklarında kayısı hasadı başladı. Tarladan 25 TL ile 30 TL arasında alıcı bulan kayısılar, çiftçilerin emeklerinin karşılığını almada sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Kavurucu sıcaklar altında çalışan işçilerin yevmiyesi ise 600 TL ile 700 TL arasında değişiyor.
Hatay’ın kayısı merkezi Kurtbağı Mahallesi’nde, özellikle 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklarda hasat devam ediyor. Çiftçiler, sıcak havada litrelerce su tüketerek çalışmalarını sürdürüyor. 56 yaşındaki çiftçi Mustafa Kale, “Hasadımız yaklaşık bir ay sürüyor. İşçiler bu sıcaklarda zorlanıyor. İlaç, gübre ve işçilik masrafları yüksek. Şu an kayısı fiyatları 25 TL ile 30 TL arasında. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.
Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala da "Günlük 15 litre su içiyorum. 30 dönüm arazimizde 300 ağaç var ve bu yıl ortalama 60 ton mahsul bekliyoruz. Sabah beşte başlayıp, saat birde hasadı bırakıyoruz. Sıcaklar mahsulü etkilemiyor, ancak işçilik ve diğer maliyetler oldukça yüksek" şeklinde konuştu.
KAYISI HOŞAFININ FAYDALARI
Kayısı hoşafı, kayısıların kaynatılarak hazırlanan hafif tatlı bir içecektir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu içecek, sağlık açısından birçok fayda sunar. İşte kayısı hoşafının sağlığa olan olumlu etkileri:
Kabızlığı Önler, Lif Kaynağıdır
Kayısı hoşafı, lif açısından zengin bir içecektir. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler.
Antioksidanlar ile Dolu
Kayısı, yüksek miktarda doğal antioksidan içerir. Bu maddeler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve genel sağlığı destekler.
Demir ve C Vitamini İçerir
Kayısılar, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve oksidatif stresle mücadele eder. Ayrıca, demir içeriği, vücuttaki demir eksikliklerini karşılamak için faydalıdır.
Güçlü Potasyum Kaynağı
Kayısı hoşafı, potasyum minerali açısından zengindir. Potasyum, vücuttaki sıvı dengesini düzenler, kan basıncını kontrol eder ve kas fonksiyonlarını destekler.
Düşük Kalorili
Kayısı hoşafı, düşük kalori içeriğiyle doyurucu bir atıştırmalık veya içecek olarak tercih edilebilir. Bu özellik, kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
Hidrasyonu Artırır
Yüksek su içeriği sayesinde kayısı hoşafı, vücudu hidrate etmeye yardımcı olur. Özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sonrasında tüketildiğinde, vücudun su ihtiyacını karşılar.
Toksinleri Vücuttan Atar
Kayısı hoşafı, toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Lif içeriği, sindirim sistemini hareketlendirir ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.