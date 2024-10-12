Hasadı Başladı Kilosu 25 TL! 1 Bardağı Şifa Deposu, Bağırsakları Motor Gibi Çalıştırıyor

Asrın felaketinin ardından Hatay’ın bereketli topraklarında kayısı hasadı başladı. Tarladan 25 TL ile 30 TL arasında alıcı bulan kayısılar, çiftçilerin emeklerinin karşılığını almada sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Kavurucu sıcaklar altında çalışan işçilerin yevmiyesi ise 600 TL ile 700 TL arasında değişiyor.

Hatay’ın kayısı merkezi Kurtbağı Mahallesi’nde, özellikle 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklarda hasat devam ediyor. Çiftçiler, sıcak havada litrelerce su tüketerek çalışmalarını sürdürüyor. 56 yaşındaki çiftçi Mustafa Kale, “Hasadımız yaklaşık bir ay sürüyor. İşçiler bu sıcaklarda zorlanıyor. İlaç, gübre ve işçilik masrafları yüksek. Şu an kayısı fiyatları 25 TL ile 30 TL arasında. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala da "Günlük 15 litre su içiyorum. 30 dönüm arazimizde 300 ağaç var ve bu yıl ortalama 60 ton mahsul bekliyoruz. Sabah beşte başlayıp, saat birde hasadı bırakıyoruz. Sıcaklar mahsulü etkilemiyor, ancak işçilik ve diğer maliyetler oldukça yüksek" şeklinde konuştu.