Hasadı Başladı, Kilosu 15 Liradan Satılıyor! Bağırsakları Motor Gibi Çalıştırıyor, En Güçlü Antioksidan

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cips üretimi için ayrılan tarım alanlarında hasat dönemi başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hasat sürecini yerinde takip ederek denetimlerde bulunurken, çiftçilere teknik destek sağlıyor. Bu sezon Beyşehir’de yüksek verim beklentisi ile üretim yapılırken, çiftçilerin destek taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Hasadı Başladı, Kilosu 15 Liradan Satılıyor! Bağırsakları Motor Gibi Çalıştırıyor, En Güçlü Antioksidan - Resim: 1

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipslik patates hasadı başladı. Kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hasat süreci nedeniyle arazide kontrol çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamada, çiftçilerle bir araya gelen ekiplerin karantinaya tabi hastalık etmenleri üzerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, patates hastalıkları ve zararlıları hakkında çiftçilere bilgi verildiği, üreticilerin bitkisel üretim konularında İlçe Müdürlüğünden teknik destek alabilecekleri hatırlatıldı.

Beyşehir’de toplamda yaklaşık 3 bin dekarlık bir alanda cipslik patates üretimi yapılıyor ve dekardan ortalama 4,5-5 ton verim alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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