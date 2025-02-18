Harvard’lı Uzman İlk Kez Açıkladı: Tırnaktaki Bu İşaret Ne Kadar Yaşayacağınızı Söylüyor
Harvard’lı Genetik Uzmanı Dr. David Sinclair, tırnak büyüme hızının yaşlanma süreciyle bağlantısı olduğunu açıkladı. Dr. Sinclair, tırnaklarınızın ne kadar hızlı büyüdüğüne göre yaşam sürenizi tahmin edebileceğinizi belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Harvard Tıp Fakültesi’nden Genetik Uzmanı Dr. David Sinclair, tırnakların büyüme hızının biyolojik yaşlanmanın önemli bir göstergesi olabileceğini öne sürdü. Dr. Sinclair’e göre, tırnak sağlığı vücudun yeni ve sağlıklı hücreler üretme kapasitesini yansıtırken, bu sürecin hızlı olması yaşlanmaya karşı daha dirençli olunduğunu gösteriyor.
TIRNAK BÜYÜMELERİ TEK TEK İNCELENDİ
Lifespan adlı podcast'inde konuşan Dr. Sinclair, "Tırnağınızın büyüme hızı, nasıl yaşlandığınızın veya yaşlanmadığınızın gerçekten iyi bir göstergesidir." dedi. Dr. Sinclair, bu görüşünü desteklemek için 1979 yılında gerçekleştirilen bir araştırmayı hatırlattı.
Daha önce yapılan araştırmada bilim insanları, yüzlerce katılımcının tırnaklarına küçük cetveller yerleştirerek büyüme hızlarını yıllar boyunca takip etti. Araştırma sonucunda 30 yaşından itibaren tırnak büyüme hızının, yılda yaklaşık yüzde 0,5 oranında azaldığı tespit edildi. Araştırmacılar, tırnakların yaşıtlarına kıyasla daha hızlı büyümesinin, daha yavaş yaşlanmanın bir işareti olabileceğini öne sürdü.
TIRNAK BÜYÜMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tırnak büyüme hızını etkileyen pek çok faktör bulunduğunu vurgulayan Dr. Sinclair, "Yaş ilerledikçe kan dolaşımı yavaşlıyor, bu da tırnaklara ulaşan besin miktarını azaltarak büyüme hızını düşürebiliyor. Bunun yanı sıra, hormon seviyeleri ve beslenme düzeni de bu süreci doğrudan etkileyebiliyor. Ergenlik ve hamilelik dönemlerinde tırnak büyümesinin hızlanması ise bu durumun en bilinen örnekleri arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.
TIRNAKTAKİ BU İŞARETLER HASTALIĞIN HABERCİSİ
Tırnakların yapısı ve görünümündeki değişikliklerin, sağlık durumuna dair ipuçları verdiğinin altını çizen Dr. Sinclair, örneğin, tırnaklarda oluşan dikey çizgiler yaşlanmanın doğal bir göstergesi olabilirken, gençlerde diyabet, hiperparatiroidizm gibi hastalıkların işareti olarak bilindiğini belirterek tırnak altında beliren siyah lekelerin cilt kanseri belirtisi olabileceğini vurguladı.
KALP VE AKCİĞER RAHATSIZLIĞININ İLK BELİRTİSİ
Dr. Sinclair'a göre, beyaz lekeler ve çizgiler ise çinko, kalsiyum veya demir eksikliğine işaret edebilir ya da mantar enfeksiyonunun habercisi olabilir. Tırnakların genişleyerek parmak uçlarını sarması olarak bilinen "clubbing" durumu ise genellikle kronik kalp veya akciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilir.
TIRNAK BÜYÜME HIZI YAŞLANMA HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?
Tırnakların büyüme hızının biyolojik yaşlanma ile bağlantılı olup olmadığı konusu, araştırmalarla desteklenen ancak kesinliği tam olarak kanıtlanmamış bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, uzmanlar tırnak sağlığını genel sağlık durumunun bir göstergesi olarak değerlendirmenin faydalı olabileceğini belirtiyor.