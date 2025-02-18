Harvard’lı Uzman İlk Kez Açıkladı: Tırnaktaki Bu İşaret Ne Kadar Yaşayacağınızı Söylüyor

KALP VE AKCİĞER RAHATSIZLIĞININ İLK BELİRTİSİ

Dr. Sinclair'a göre, beyaz lekeler ve çizgiler ise çinko, kalsiyum veya demir eksikliğine işaret edebilir ya da mantar enfeksiyonunun habercisi olabilir. Tırnakların genişleyerek parmak uçlarını sarması olarak bilinen "clubbing" durumu ise genellikle kronik kalp veya akciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilir.

TIRNAK BÜYÜME HIZI YAŞLANMA HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Tırnakların büyüme hızının biyolojik yaşlanma ile bağlantılı olup olmadığı konusu, araştırmalarla desteklenen ancak kesinliği tam olarak kanıtlanmamış bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, uzmanlar tırnak sağlığını genel sağlık durumunun bir göstergesi olarak değerlendirmenin faydalı olabileceğini belirtiyor.