Harcına Ekleyin Sigara Böreği Asla Dağılmıyor! Şefler Böyle Hazırlıyor

Sigara böreği, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem pratik hem de lezzetli olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak, sigara böreğinin dağılmadan ve lezzetini kaybetmeden hazırlanması oldukça önemlidir. İşte şeflerin sigara böreğini bu kadar lezzetli ve sağlam bir şekilde hazırlamasının sırları:

Ensonhaber'deki habere göre; Sigara böreği, her öğün sofrada yer alabilen sevilen bir lezzettir.

Tek tek sarılan rulo börekler, kızartırken de dikkat ister.

Özellikle peynirli sigara böreği, kızartma esnasında akıp patlayabilir. Yağlı peynirin ısınması ile patlamasını ve içinden akmasını önlemek aslında çok basit.



Bu yöntemi kimse bilmiyor, deneyen oh be diyor...

İşte patlamayan, akmayan sigara böreğinin ipucu!