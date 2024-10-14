Harcına 2 Kaşık Eklerseniz Biber Dolması Daha İyi Pişiyor ve Lezzeti Katlanıyor...

Lezzetli biber dolması pişirmek için aklınızda bulunması gerekenler. Bakın usta şefler nasıl hazırlıyorlar.

BİBER DOLMASINA LEZZET KATAN ÖNERİ

Biber dolması yapmak, birçoğumuz için göz korkutucu bir mutfak deneyimi gibi gelebilir. Ancak aslında lezzetli bir biber dolması yapmak hiç de zor değil! İşin sırrı, harcınıza ekleyeceğiniz küçük ama etkili dokunuşta saklı.

Kuş üzümü, biber dolmasına eklenen o tatlı ve hafif asidik lezzetle, yemeğin tadını bambaşka bir boyuta taşıyor. Özellikle Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan bu minik meyve, birçok şefin gizli silahı olarak biliniyor. Pirinç, et ve baharatlarla buluştuğunda ise tam bir lezzet şöleni yaratıyor.

Biber dolmanızın sadece tadını değil, aromasını ve görünümünü de zenginleştiren kuş üzümüyle, sofralarınızda fark yaratacaksınız. Akdeniz’in taze ve doyurucu lezzetlerini sofranıza taşımak istiyorsanız, biber dolmanızın vazgeçilmezi olmaya aday olan kuş üzümünü mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

8 adet dolmalık biber

1 orta boy soğan

2 tatlı kaşığı çam fıstığı

2 tatlı kaşığı kuş üzümü



1 tutam maydanoz ve dereotu

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı karabiber

Çay kaşığı ucuyla kimyon (Çok az)

Yarım çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

1 su bardağı sıcak su

1 tane domates

Tereyağ yada sıvı yağ (Zeytinyağı da kullanılabilir)