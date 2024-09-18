Hanımların Sevilen Tercihiydi: Dünya Ünlü Marka İflasını Açıkladı
Dünyanın önde gelen saklama kabı üreticilerinden Tupperware Brands, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketin 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle mali darboğaza girdiği öğrenilirken, iflas açıklamasının ardından şirket hisselerinde yüzde 15,8 düşüş yaşandı.
Dünyaca ünlü saklama kabı üreticisi Tupperware Brands, bugün yaptığı açıklamada iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
Türk mutfaklarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Tupperware, özellikle ev hanımlarının gözde markasıydı. 2000'li yılların ilk bölümüne damgasını vuran şirket, son yıllarda düşen satış oranlarının ardından mali darboğaza girmişti. Pandemi sonrası uygulanan yüksek faiz oranları nedeniyle borçlarını çevirmede zorluk yaşayan şirket, ABD'de yaptığı mahkeme başvurusu ile iflasını resmen duyurdu.
700 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BORCU VAR
Şirketin CEO'su Laurie Ann Goldman, iflasa gerekçe olarak dünyada uygulanan makroekonomi politikalarını gerekçe gösterirken, tüm alternatif yolların düşünüldüğünü ve iflas başvurusu yapmanın en iyi seçenek olduğunu belirtti.