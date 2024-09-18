Hanımların Sevilen Tercihiydi: Dünya Ünlü Marka İflasını Açıkladı

Dünyaca ünlü saklama kabı üreticisi Tupperware Brands, bugün yaptığı açıklamada iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.



Türk mutfaklarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Tupperware, özellikle ev hanımlarının gözde markasıydı. 2000'li yılların ilk bölümüne damgasını vuran şirket, son yıllarda düşen satış oranlarının ardından mali darboğaza girmişti. Pandemi sonrası uygulanan yüksek faiz oranları nedeniyle borçlarını çevirmede zorluk yaşayan şirket, ABD'de yaptığı mahkeme başvurusu ile iflasını resmen duyurdu.



700 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BORCU VAR



Şirketin CEO'su Laurie Ann Goldman, iflasa gerekçe olarak dünyada uygulanan makroekonomi politikalarını gerekçe gösterirken, tüm alternatif yolların düşünüldüğünü ve iflas başvurusu yapmanın en iyi seçenek olduğunu belirtti.