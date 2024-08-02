Hangi Gıdaların Küflü Kısımlarını Kesip Yemek Sağlığa Zararlıdır?

Uzun süre boyunca tüketilmeyen ya da uygun koşullarda saklanmayan gıdalar, aniden küflenebilir. Bu tür durumlarda yemeye niyetlendiğimiz besinin üzerindeki küf miktarının ufak olması, birçok kişinin bu bölümleri keserek geri kalan kısmı yemeyi tercih etmesine neden oluyor. Uzmanlar, ufak bir bölümü küflenmiş bir gıdanın geri kalan kısımlarının yenilip yenilemeyeceğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

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Hangi Gıdaların Küflü Kısımlarını Kesip Yemek Sağlığa Zararlıdır? - Resim: 1

Hemen hemen herkes, büyük heveslerle tüketmeye hazırlandığı bir besinin üzerinde küflenmiş bölmelerin oluştuğunu fark etmiştir. Oldukça can sıkıcı bu durum, bazen besinlerin uzun süre tüketilmemesi bazense uygun koşullarda muhafaza edilmemesinden kaynaklanıyor.

YİYECEĞİN KÜFLÜ OLMAYAN BÖLÜMLERİ YENEBİLİR Mİ?

Böyle bir durumlar karşılaşıldığında bazı insanlar ürünü yemekten vazgeçerek çöpe atarken, bazı kişiler ise küflü kısmı kesip atarak gıdanın geri kalan bölümünü tüketmeyi tercih ediyor. Peki beslenme uzmanlarına göre, bir gıdanın küflenmiş bölümünü keserek, geri kalan kısımlarını yemek sağlığa zararlı mıdır?

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