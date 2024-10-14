Hangi Ev İşinin Kaç Kalori Yaktığı Ortaya Çıktı: Ev Süpürmek, Evi Toplamak, Çamaşır Katlamak Kaç Kalori?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), sağlıklı bir yaşam için haftada en az 150 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Spor salonuna gitmek dışında, ev işlerini yaparak da bu süreyi kolaylıkla doldurabilirsiniz.

Ev işleri, sadece yaşam alanınızı temizlemekle kalmaz, aynı zamanda fiziksel gücünüzü artırarak metabolizmanızı hızlandırır. Bu da sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Günlük temizlik görevleri, hareketliliğinizi artırarak günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanızı sağlar.

Süpürme, cam silme, toz alma gibi rutin ev işleri, spor yaparken yaktığınız kalori miktarını karşılayabilir.