Hangi Ev İşinin Kaç Kalori Yaktığı Ortaya Çıktı: Ev Süpürmek, Evi Toplamak, Çamaşır Katlamak Kaç Kalori?
Ev süpürme, cam silme, toz alma gibi rutin işler, spor yaparken yakılan kalori miktarını karşıladığı ortaya çıktı. Peki hangi ev işi kaç kalori yaktırır? İşte ev süpürmenin, evi toplamanın, çamaşır katlamak yaktığı kalori...
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), sağlıklı bir yaşam için haftada en az 150 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Spor salonuna gitmek dışında, ev işlerini yaparak da bu süreyi kolaylıkla doldurabilirsiniz.
Ev işleri, sadece yaşam alanınızı temizlemekle kalmaz, aynı zamanda fiziksel gücünüzü artırarak metabolizmanızı hızlandırır. Bu da sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Günlük temizlik görevleri, hareketliliğinizi artırarak günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanızı sağlar.
Süpürme, cam silme, toz alma gibi rutin ev işleri, spor yaparken yaktığınız kalori miktarını karşılayabilir.
EV SÜPÜRME KAÇ KALORİ?
Ortalama 79 kilo ağırlığında bir birey, yarım saat boyunca elektrik süpürgesiyle evini süpürdüğünde yaklaşık 80 kalori yakabilir. Ayrıca, ev süpürmek üst vücut ve bacak kaslarınızı güçlendirebilir. Bacak kaslarınızı daha da güçlendirmek için süpürme işlemini parmak uçlarınızda veya çömelerek yapmayı deneyebilirsiniz.
EV TOPLAMAK KAÇ KALORİ?
İlginç bir şekilde, odalar arasında eşya taşımak da önemli kalori yakmanıza yardımcı olur. Örneğin, 79 kilo ağırlığında bir kişi, bir saat boyunca evi topladığında ortalama 238 kalori yakar. Daha büyük ve ağır eşyalar taşındığında bu rakam 588 kaloriye kadar çıkabilir. Tekrar eden hareketler yaparken arada esneme hareketleri yapmayı unutmayın.
TOZ ALMAK KAÇ KALORİ?
Bir saat boyunca toz alırsanız, yaklaşık 159 kalori yakabilirsiniz ve bu, evinizi daha temiz hale getirir. Cam silme gibi daha yoğun fiziksel aktivitelerde ise saatte 318-378 kalori yakmanız mümkündür.
ÇAMAŞIR KATLAMAK KAÇ KALORİ?
79 kilo ağırlığında bir kişi, bir saat boyunca çamaşır yıkayıp katladığında yaklaşık 159 kalori yakar. Ön yıkamalı bir yıkayıcı ve kurutucu kullanıyorsanız, kıyafetleri taşırken çömelme hareketi yaparak belinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca ağır sepetleri kaldırırken bacaklarınızı kullanmaya özen gösterin.