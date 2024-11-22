Hangi Çocuk Daha Zeki? En Büyüğü mü En Küçüğü mü? Bilim Doğruladı

Yapılan araştırmalar ve yapay zeka analizleri, büyük kardeşlerin genellikle daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun nedenleri arasında;

Ebeveynlerin ilk çocuğa daha fazla zaman ve ilgi göstermesi, büyük kardeşlerin daha fazla öğrenme fırsatı bulmasını sağlıyor.

Büyük kardeşlerin aile içinde daha fazla sorumluluk alması, problem çözme ve liderlik becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Daha küçük kardeşlerin gelişiyle birlikte büyük kardeşler, onlarla rekabet etmek zorunda kalıyor ve bu durum zihinsel gelişimlerini hızlandırabiliyor.