Hamurunuzu Balon Gibi Şişirmenin Sırrı! Kabartma Tozu Yerine Bir Kaşık Kullanmak Yetiyor
Kabartma tozu kullanmanıza rağmen hamurunuz kabarmıyorsa birde bu yöntemi deneyin. Bir çok kişi bilmiyor. Hamurun içine kabartma tozu yerine bir kaşık eklemek yeterli oluyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Evde hamur işlerinizde istediğiniz kabarıklığı bir türlü yakalayamıyorsanız, bu pratik yöntemi mutlaka deneyin. Hamur yoğururken kabartma tozu yerine kullanabileceğiniz bu alternatif, hamurunuzu balon gibi kabartma konusunda etkili olacak. Eğer evde kabartma tozu yoksa veya farklı tatlar denemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey bu ürünü hamurunuza eklemek.
Artık kabartma tozu sıkıntısı yaşamadan, lezzetli ve pofuduk hamurlar elde edebilirsiniz.
KABARTMA TOZU YERİNE BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, asidik özellikleri sayesinde hamurun balon gibi şişmesini sağlıyor. Hamurun içine ekleyeceğiniz beyaz sirke, kabartma tozu gibi bir etki yaratıyor ve hamur işlerinizi daha pofuduk hale getiriyor.
Artık kabartma tozu yerine mutfağınızda beyaz sirkeyi kullanarak daha kabarık hamurlar elde edebilirsiniz. Hem kolay hem de etkili bir çözüm arıyorsanız, beyaz sirkeyi deneyin.