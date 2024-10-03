Hamurunuzu Balon Gibi Şişirmenin Sırrı! Kabartma Tozu Yerine Bir Kaşık Kullanmak Yetiyor

KABARTMA TOZU YERİNE BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, asidik özellikleri sayesinde hamurun balon gibi şişmesini sağlıyor. Hamurun içine ekleyeceğiniz beyaz sirke, kabartma tozu gibi bir etki yaratıyor ve hamur işlerinizi daha pofuduk hale getiriyor.

Artık kabartma tozu yerine mutfağınızda beyaz sirkeyi kullanarak daha kabarık hamurlar elde edebilirsiniz. Hem kolay hem de etkili bir çözüm arıyorsanız, beyaz sirkeyi deneyin.