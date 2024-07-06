Hamam böceklerinden eser kalmayacak: Karbonatla karıştırıp dökün. Doğal hamam böceği kovucu bulundu

Evi istila eden hamam böceklerine karşı gelen doğal formül bulundu. Bu doğal yöntemle evinizde tek 1 hamam böceği kalmayacak. İşte hamam böceklerini evden kovan formül ve uygulanışı

Hamam böceklerinden eser kalmayacak: Karbonatla karıştırıp dökün. Doğal hamam böceği kovucu bulundu - Resim: 1

Yaz mevsimiyle birlikte evlerimizin içinde çeşitli böcek türleri de görülmeye başladı. Bunlardan en sık karşılaştığımız ise şüphesiz, hamam böcekleridir. Hamam böcekler, banyo ve tuvalet gibi yerlerdeki çatlaklardan veya yarıklardan girebilir.

Evlere giren hamam böcekleri en kısa süre içerisinde yuvalanıp hızla ürer. Böylece eviniz, hamam böceği istilasına maruz kalmış olur.

Hamam böceklerinden kurtulmak için birtakım kimyasal ilaçlar olsa da en etkilisi ve sağlıklısı, doğal yöntemlerdir.

İşte doğal hamam böceği kovucu...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Salatalıklar çabuk çürüyorsa bunu yapın: Haftalarca çürümeyecek ve yumuşamayacak. Salatalıkları taze tutan yöntem bulundu Salatalıklar haftalarca çürümeyecek ve yumuşamayacak
Soğanları böyle saklayınca yumuşamıyor ve filizlenmiyor: Soğanları taze tutan saklama yöntemi belli oldu Soğanları böyle saklayınca yumuşamıyor ve filizlenmiyor
Ayak nasırını 1 günde yok ediyor: Limon suyuyla karıştırıp sürün. Ayak nasırına doğal çözüm bulundu Ayak nasırını 1 günde yok eden formül bulundu
İster yoğurda katın yiyin ister yemeğe: Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta. Kabızlığı hangi baharat geçirir? Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta
Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir? Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun
Manavların gizli sırrı ortaya çıktı: Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak. Yumuşayan havuçlar yeniden nasıl sertleştilir? Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak
Hapur hupur karpuz yiyenler dikkat: Karpuzun bu kısımlarını yemeyin zehir saçıyormuş Karpuzun bu kısımlarını yemeyin zehir saçıyormuş
Her evde bulunuyor kıymeti bilinmiyor: Yoğurda 1 kaşık katıp kaşıklayın. Etkisini duyan koşa koşa mutfağa gidecek Yoğurda 1 kaşık katıp kaşık kaşık yiyin
Bir Milyon Çocuk İncelendi: Bu Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı Bir Milyon Çocuk İncelendi: Bu Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı
Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak: Limonları küflenmeden saklamak için bunu yapın. Limon aylarca nasıl saklanır? Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak
Ter kokusunu bitiren formül bulundu: Koltuk altına sürmeniz yeterli. Ter kokusunu yok eden doğal formül nedir? Ter kokusunu bitiren etkili formül bulundu
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
Mehmet Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu: Kim, Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Gazetecileri Tehdit Etmişti: Paylaşımını Sildi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan Geri Adım