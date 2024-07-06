Hamam böceklerinden eser kalmayacak: Karbonatla karıştırıp dökün. Doğal hamam böceği kovucu bulundu

Yaz mevsimiyle birlikte evlerimizin içinde çeşitli böcek türleri de görülmeye başladı. Bunlardan en sık karşılaştığımız ise şüphesiz, hamam böcekleridir. Hamam böcekler, banyo ve tuvalet gibi yerlerdeki çatlaklardan veya yarıklardan girebilir.

Evlere giren hamam böcekleri en kısa süre içerisinde yuvalanıp hızla ürer. Böylece eviniz, hamam böceği istilasına maruz kalmış olur.

Hamam böceklerinden kurtulmak için birtakım kimyasal ilaçlar olsa da en etkilisi ve sağlıklısı, doğal yöntemlerdir.

İşte doğal hamam böceği kovucu...