Haluk Levent Hastalığını Sosyal Medyadan Duyurdu

Kurduğu Ahbap Platformu ile deprem, felaket gibi durumlar için Türkiye'nin 81 ilinde yardıma koşan Haluk Levent, sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.



Diyabet hastası olduğunu belirten Levent, şeker hastalığına karşı bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğini açıkladı. Bir yandan yardım faaliyetlerini koordine etmeye, bir yandan da farklı şehirlerde konserlere çıkarak hayranlarıyla buluşmaya devam eden Levent, doktorların tavsiyesi üzerine yeni bir karar aldı.



SOSYAL MEDYAYI BIRAKTI



Levent, doktorların sosyal medya kullanımının kendisinde strese neden olduğunu belirtmesi üzerine sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakacağını açıkladı. Bir süre boyunca konser ve stüdyo çalışmalarına yoğunlaşacağını aktaran ünlü şarkıcı, deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerinin kendisi tarafından yürütülmeye devam edeceğini belirtti.



İşte Haluk Levent'in yaptığı paylaşım...