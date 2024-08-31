Haluk Levent Hastalığını Sosyal Medyadan Duyurdu

Ünlü şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirten Levent, hastalığı hakkında detayları verirken, sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya kullanmaya devam etmeyeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Haluk Levent Hastalığını Sosyal Medyadan Duyurdu - Resim: 1

Kurduğu Ahbap Platformu ile deprem, felaket gibi durumlar için Türkiye'nin 81 ilinde yardıma koşan Haluk Levent, sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

Diyabet hastası olduğunu belirten Levent, şeker hastalığına karşı bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğini açıkladı. Bir yandan yardım faaliyetlerini koordine etmeye, bir yandan da farklı şehirlerde konserlere çıkarak hayranlarıyla buluşmaya devam eden Levent, doktorların tavsiyesi üzerine yeni bir karar aldı.

SOSYAL MEDYAYI BIRAKTI

Levent, doktorların sosyal medya kullanımının kendisinde strese neden olduğunu belirtmesi üzerine sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakacağını açıkladı. Bir süre boyunca konser ve stüdyo çalışmalarına yoğunlaşacağını aktaran ünlü şarkıcı, deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerinin kendisi tarafından yürütülmeye devam edeceğini belirtti.

İşte Haluk Levent'in yaptığı paylaşım...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Türk Kahvesini Bol Köpüklü Yapmanın Püf Noktası: Cezveye Bunu Eklemek Yeterli Türk Kahvesini Bol Köpüklü Yapmanın Püf Noktası: Cezveye Bunu Eklemek Yeterli
Bilim Dünyasını Şaşırtan Olay! Türkiye'de Üretilen Kolaların İçerisinde Bulundu Bilim Dünyasını Şaşırtan Olay! Türkiye'de Üretilen Kolaların İçerisinde Bulundu
Evdeki Karınca ve Böcekleri Anında Uzak Tutuyor: Yöntemi Çok Basit Evdeki Karınca ve Böcekleri Anında Uzak Tutuyor: Yöntemi Çok Basit
Ceviz, Fındık ya da Kaju Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Kuruyemiş Bakın Neymiş Ceviz, Fındık ya da Kaju Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Kuruyemiş Bakın Neymiş
Duvardaki Küf Lekelerini Saniyede Yok Ediyor: Çamaşır Suyundan Çok Daha Etkili Duvardaki Küf Lekelerini Saniyede Yok Ediyor: Çamaşır Suyundan Çok Daha Etkili
Telefonunuzu Şarj Etmeden Önce Bunu Yapın! Pil Süresi İki Katına Çıkıyor Telefonunuzu Şarj Etmeden Önce Bunu Yapın! Pil Süresi İki Katına Çıkıyor
Karabiberli Süt İçenlerin Bu Problemi Son Buluyor! Gece Yatmadan Önce İçilirse Bakın Ne Faydası Var Karabiberli Süt İçenlerin Bu Problemi Son Buluyor! Gece Yatmadan Önce İçilirse Bakın Ne Faydası Var
Zeka Testi: Resimdeki Gizli Kalbi 5 Saniyede Bulabilecek misiniz? Zeka Testi: Resimdeki Gizli Kalbi 5 Saniyede Bulabilecek misiniz?
Doktorların Sessiz Katil Dediği Kanserin 7 Belirtisini Açıkladı Doktorların Sessiz Katil Dediği Kanserin 7 Belirtisini Açıkladı
Bu Yöntemle Soğan ve Sarımsaklar İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor: Asla Filizlenmiyor Bu Yöntemle Soğan ve Sarımsaklar İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor: Asla Filizlenmiyor
Dünyanın En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Listedeki Türklerin Sıralaması Dikkat Çekti Dünyanın En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Listedeki Türklerin Sıralaması Dikkat Çekti
Doktorlar, Yüzlerdeki Döküntülerin Nereden Geldiğini ve Nasıl Kurtulacağınızı Açıkladı Doktorlar, Yüzlerdeki Döküntülerin Nereden Geldiğini ve Nasıl Kurtulacağınızı Açıkladı