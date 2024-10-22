Halk Arasında On Dilim Olarak Biliniyor: Tadını Tuzlu Topraklardan Alıyor

Kendine özgü lezzetiyle bilinen "on dilim kavunu"nun pazarını genişletmek için yeni adımlar atılıyor. Türkiye'nin önde gelen kavun üretim merkezlerinden biri olan Kızılırmak, yaklaşık 20 bin dekar alanda, ağırlıklı olarak "on dilim" çeşidi olmak üzere dört farklı kavun türü bulunuyor.

SEZONDAN ÖNCE ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Bu bölgenin sulama koşulları ve tuzlu toprak yapısı, kavunun eşsiz tadını artırıyor. Kızılırmak Kaymakamlığı, kavun ekim sezonundan önce 2025 Mart ayında bir çalıştay düzenlemeyi planlıyor. Bu çalıştayda, kavun verimini artırmak, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve pazarın genişletilmesi hedefleniyor. Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, ilçede kavunun yüzyıldan uzun süredir yetiştirildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE 7'NCİ SIRADA YER ALIYOR

Kaymakam Çitil, "On dilim kavununuzun özelliği, toprağın tuzlu ve mineralli yapısından gelen tat ve lezzettir. Bu kavunun lifi yok, aroması oldukça lezzetli ve raf ömrü uzun olduğu için tercih ediliyor" dedi. İlçede 400 çiftçi, toplamda 20 bin dekar alanda kavun üretimi yapıyor ve bu alanda Türkiye genelinde 7. sırada yer alıyor. Dekar başına ortalama 3 ton üretim gerçekleştiriliyor; bunun yüzde 90'ı "on dilim" kavunu, kalan yüzde 10'u ise Kırkağaç kavunundan oluşuyor.

Kaymakam, Kızılırmak kavununun pazarının daha çok Ankara'da olduğunu ve ürünün tanıtımını artırmak için üniversitelerle iş birliği içinde çalıştay düzenleyeceklerini ifade etti. Çalıştayın amacı, ürün verimini artırmak ve çiftçileri bilinçlendirerek pazarın genişletilmesini sağlamak.

Kavun yetiştiricisi Mehmet Uslu, 40 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, Kızılırmak'ın kavunlarının raf ömrünün uzun ve lezzetinin eşsiz olduğunu vurguladı. Uslu, "Buradaki kavunların tadı, Kızılırmak Nehri'nin suyu sayesinde daha tatlı oluyor" dedi.

KAVUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kavun, vücudu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemini güçlendirir.

Damar sağlığını destekleyerek tıkanıklık riskini azaltır.

Gözlere faydalı besinler içeren kavun, görme yetisini korumaya yardımcı olur.

Böbreklerdeki taş ve kumların düşmesini kolaylaştırır.

Uyku problemleri yaşayanlar için rahatlatıcı bir etki sağlar.

Kavun, idrar söktürücü etkisi sayesinde vücuttaki sıvı dengesini düzenler.

Lif açısından zengin olan kavun, sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önler.

Cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Romatizma gibi eklem rahatsızlıklarına karşı rahatlama sağlar.

Düşük kalorili ve besleyici yapısıyla, hızlı kilo kaybını destekler.

Kaynak: AA