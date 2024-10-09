Halının Altına Bir Tane Defne Yaprağı Koyun O Sorunu Tamamen Bitiriyor

Defne yaprağını halınızın altına koymak, ilk etapta sıradışı bir yöntem gibi görünse de, uzmanlar bu yöntemin halılarda biriken kötü kokuları gidermekte etkili olduğunu vurguluyor. Özellikle evlerde uzun süre temizlenmeyen halılarda biriken toz ve kir, zamanla istenmeyen kokuların oluşmasına neden olabiliyor.