Hakiki Zeytinyağını Anlamanın Tek Yolu Meğer Buymuş: Koku Ya da Donma Değil

SAHTE ZEYTİNYAĞINI ANLAMANIN FORMÜLÜ

Koku Testi: Gerçek zeytinyağı, kendine özgü meyvemsi ve hafif acı bir aromaya sahiptir. Sahte zeytinyağında ise bu aroma genellikle daha az belirgindir veya farklı bir koku hissedilir.

Tat Testi: Gerçek zeytinyağı ağızda bıraktığı tat ile kolayca ayırt edilebilir. Sahte zeytinyağı ise daha hafif ve tatsız olabilir.

Donma Testi: Zeytinyağını buzdolabında birkaç saat bekletin. Gerçek zeytinyağı kısmen donarken, sahte zeytinyağı tamamen sıvı kalabilir veya farklı bir kıvamda donar.



