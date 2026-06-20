Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Birçok il için kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz’de etkili olması beklenen sağanaklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Haziran tarihli hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini belirtti.

TOZ TAŞINIMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Uzmanlar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Ege genelinde yağış beklenirken Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde Burdur, Isparta ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar etkili olacak. İç Anadolu’da ise Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir dışında kalan birçok ilde yağış görülecek.

Karadeniz’in büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı etkisini gösterecek. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, doğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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