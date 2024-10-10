Habersiz Domuz Eti Yemenin Günahı Ortaya Çıktı! İslam Alimleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yakın zamanda yayımladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesiyle dikkat çekti. Bu listede, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklandı. Bu durum, kamuoyunda gündem olurken benzer iddialar ünlü börekçileri de sarstı.

Sultangazi, Pendik ve Kağıthane’deki bazı börekçilerin ürünlerinde insan sağlığına zararlı içeriklerin tespit edilmesiyle, kıymanın içine kanatlı et ve taşlık karıştırıldığı belirlendi.

Ayrıca, sosyal medyada çıkan iddialar, ünlü bir köfte zincirinin de gündeme gelmesine neden oldu. İddialara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde bu köfte zincirinin iki şubesinden alınan örneklerde domuz eti tespit edildi ancak bu skandalda diğerlerinden farklı olarak firmanın ismi açıklanmadı.

Bu skandalların ardından vatandaşların aklına ‘Bilmeden domuz eti yemek haram mıdır?’ sorusu gelmeye başladı. İslam dininde haram olan yiyeceklerin tüketilmesi, insan sağlığına ve ruhuna zarar vereceği için yasaklanmıştır. Bu kapsamda, Kur'an-ı Kerim'de domuz eti haram olarak belirtilmiştir ancak birçok insan bilmeden bu tür yiyecekleri tüketebiliyor ve bu durumla ilgili ne yapmaları gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Peki, bilmeden domuz eti yemek haram mı?