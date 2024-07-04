Güvenli Yatırımla Birikimleri Korumak Mümkün. Altın Güvenli Yatırım Aracı Mı? Piyasalar Altına Dair ne İpucu veriyor?

Türk lirası her geçen gün değer kaybederken birikiminizi neye yatıracağınızı mı düşünüyorsunuz. Altın pek çok imkan sunmasının yanı sıra halen en güvenilir liman olarak görülüyor.

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Güvenli Yatırımla Birikimleri Korumak Mümkün. Altın Güvenli Yatırım Aracı Mı? Piyasalar Altına Dair ne İpucu veriyor?

Çok eski yıllardan beri altın en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman duraksamalar yaşasa da yıllar geçtikçe de bu popülerliğini hiç kaybetmiyor. Pek çok avantaj sunmasının yanı sıra güvenli bir liman olarak görülüyor. Peki altına yatırım yapmak doğru mu?

Güvenli Yatırımla Birikimleri Korumak Mümkün. Altın Güvenli Yatırım Aracı Mı? Piyasalar Altına Dair ne İpucu veriyor? - Resim : 1

GÜVENLİ LİMAN

Diğer yatırım araçlarına kıyasla daha az risk barındırmasından ötürü rağbet gören altın, döviz kurlarında ani dalgalanmalar görüldüğünde ya da ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların adeta sığınağı olur. Öte yandan altın fiyatları genel olarak enflasyona bağlı olarak düşer ya da yükselir. Bu nedenle yatırımcıların altının enflasyona karşı koruyucu olduğunu söylemek mümkün.

Güvenli Yatırımla Birikimleri Korumak Mümkün. Altın Güvenli Yatırım Aracı Mı? Piyasalar Altına Dair ne İpucu veriyor? - Resim : 2

PİYASALARA HAKİM OLMAK ŞART

Ancak diğer yatırım araçlarına göre daha dalgalanmasız ve uzun vadede kazançlı çıkarması beklenen altına yatırım yapmadan öncede piyasalar iyice hakim olmak gerekiyor.

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Ekonomik kriz
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