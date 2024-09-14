Günde Sadece 5 Dakika Yeterli: Japonların Kullandığı Bu Yöntem Sırt Ağrısını Vücuttan Söküp Atıyor

Gün içerisinde uzun saatler oturarak iş yapan kişilerde görülen sırt ağrıları, bazı durumlarda katlanılamaz boyutlara ulaşabiliyor. Japonlar tarafından kullanılan fukutsuji yöntemi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde oluşan ağrıları anında dindirmeye yarıyor. Üstelik bu etkili yöntemi uygulamak için gün içerisinde 5 dakika yeterli.

Günde Sadece 5 Dakika Yeterli: Japonların Kullandığı Bu Yöntem Sırt Ağrısını Vücuttan Söküp Atıyor - Resim: 1

Yaş ilerledikçe sırtımızın daha sık ağrıması oldukça normaldir. Ancak genç yaşlarda ofis çalışanları ya da bilgisayar başında saatler geçiren gençlerde sık sık görülen ağrılar, istenmeyen kalıcı sorunlara yol açabilir.

Koltuğunuz ne kadar rahat olursa olsun, saatlerce sabit bir yerde oturmanın boyun ve sırt bölgesinde kireçlenmeye yol açtığı bilinir. 10 yıl önce bir Japon doktor tarafından geliştirilen fukutsuji yöntemi, vücut iskeletinin doğal konuma dönmesini sağlamakta ve sırt ağrılarını gidererek, mide sarkıntılarının önüne geçmekte.

GÜNDE 5 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Oldukça etkili olmasına karşın günde yalnızca 5 dakikanın yeterli olduğu bu yöntem, vücut hatlarının daha iyi ve belirgin olmasına fayda sağlıyor. Hareketleri düzenli ve doğru şekilde uygulamanız halinde bel bölgeniz incelecek, vücut postürünüz ideal şekline dönüşecek ve sırtınız daha düz olacaktır. İşte Japon doktorun 6 milyondan fazla satan ve dünyada bir fenomen haline gelen kitabında yer alan tekniğin ipuçları

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