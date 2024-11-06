Günde Ne Kadar Kahve İçilmeli? Uzmanı Açıkladı

UZMANLARDAN KAHVE TÜKETİM ÖNERİLERİ

Kahve tüketiminde sınır belirlerken yaş, cinsiyet, kilo, yaşam tarzı ve genel sağlık durumu gibi faktörler göz önüne alınmalı. Uzmanlar, genellikle günlük kafein alımının 400 miligramı geçmemesi gerektiğini, bunun da yaklaşık 3-4 fincan kahveye denk geldiğini belirtiyor. Ancak, yüksek tansiyon veya uyku problemleri olanların kahve tüketimini bir fincana indirmesi öneriliyor. Özellikle hamileler için ise kafein alımının sınırlandırılması önem taşıyor. Aşırı kafein hassasiyeti durumunda doktora başvurulması gerekiyor.