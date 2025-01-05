Günde 1 Fincan Kahve Sınırını Unutun: Kansere Savaş Açıyor

KANSER RİSKİ YÜZDE 17 DAHA DÜŞÜK

Çalışmada, farklı ülkelerden 14 araştırmanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, toplamda 9.548 baş ve boyun kanseri vakası ile 15.783 sağlıklı bireyin çay ve kahve tüketim alışkanlıklarını analiz etti. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, alkol tüketimi ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler dikkate alındığında, günde dört fincandan fazla kahve tüketen kişilerde kanser riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu görüldü.

KAFEİNSİZ KAHVE VE ÇAYIN ROLÜ

Araştırma, kafeinsiz kahvenin ağız boşluğu kanseri riskini azalttığını da ortaya koyarken, çayın etkileri konusunda sonuçlar daha karmaşık. Az miktarda çay tüketimi, genel kanser riskini yüzde 9 düşürse de, günde bir fincandan fazla çay içmenin gırtlak kanseri riskini yüzde 38 artırabileceği belirtildi. Bunun, çayın gastroözofageal reflü hastalığını tetikleme ihtimaliyle ilişkili olabileceği öne sürüldü.