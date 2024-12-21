Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin
Uzmanlar uyardılar! Günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketilmemeliymiş.
Birçok kişi tarafından severek tüketilen kabak çekirdeği sağlıklı atıştırmalık olarak bilinir. Ancak faydalarının yanı sıra dikkat edilmeyen bazı zararları mevcut. Yemeye doymadığınız küçük atıştırmalığın vücuda zararını bilmeniz gerekiyor. İşte olumsuz etkileri.
BİR AVUÇTAN FAZLA KABAK ÇEKİRDEĞİ TÜKETİLMEMELİ
Kabak çekirdeği, sağlıklı yağlar açısından zengin bir besindir. Ancak bu durum, aynı zamanda yüksek kalori içeriğine sahip olduğu anlamına gelir. Yaklaşık bir avuç (30 gram) kabak çekirdeği, ortalama 150-200 kalori arasında enerji sağlar. Fazla miktarda tüketildiğinde günlük kalori alımını aşmanıza yol açabilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir.
Tuzlu olarak satılan kabak çekirdekleri, yüksek sodyum içeriği sebebiyle dikkatli tüketilmelidir. Aşırı sodyum alımı, yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir. Bu nedenle, özellikle tuzlu kabak çekirdeği tüketiminde porsiyon kontrolü yapmak büyük önem taşır.
Kabak çekirdeği, lif açısından zengin bir besindir ve bu özelliğiyle sindirim sistemine fayda sağlar. Ancak aşırı tüketim durumunda bağırsaklarda şişkinlik, gaz ve rahatsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle hassas bir sindirim sistemine sahip bireylerin ölçülü tüketmesi önerilir.
Kabak çekirdeğinde bulunan sağlıklı yağlar vücut için faydalıdır. Ancak bu yağların fazlası, günlük alınması gereken toplam yağ miktarını aşmanıza sebep olabilir. Bu durum, uzun vadede kolesterol seviyelerini ve genel metabolizmayı olumsuz etkileyebilir.
Kabak çekirdeği, magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Ancak bu minerallerin aşırı miktarda alınması, vücudun mineral dengesini bozabilir ve böbrekler üzerinde yük oluşturabilir. Özellikle böbrek hastalığı olan bireylerin kabak çekirdeği tüketimini sınırlaması gerekir.