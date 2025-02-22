Gümüşhane -10 Dereceyi Gördü: Harşit Çayı Buz Tuttu

Gümüşhane'de kış etkisini sert gösterdi. Hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceyi görmesiyle birlikte her yer buz tuttu.

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Gümüşhane -10 Dereceyi Gördü: Harşit Çayı Buz Tuttu

Karadeniz'in doğal güzelliklerine sahip illerinden biri olan Gümüşhane, kış mevsimini sert geçiriyor.

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte her yer buz tuttu.

Havanın açması ve bulut örtüsünün gitmesiyle birlikte özellikle bu gece etkili olan soğuk hava dalgası kent genelini adeta kutup soğuklarına bürüdü.

HARŞİT İLK DEFA BUZ TUTTU

Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından Harşit Çayı da soğuktan nasibini alırken Torul ilçesi sınırlarında biriktirme yapılan noktalarda Harşit Çayının yüzeyi buz tuttu.

Torul’da fırıncılık yapan Hasan Kudu, baharın habercisi olan ilk cemrenin 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düştüğünü hatırlatarak hayatı boyunca ilk defa cemre düştükten sonra ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi.

İlçe merkezlerinde en soğuk nokta her zamanki gibi eksi 17,7’lik dereceyle Köse ilçesi olurken, Şiran eksi 17,6, Kelkit eksi 15,6, Merkez -13,8, Torul eksi 12,5 ve Kürtün -12,1 derece oldu.
Meteoroloji’nin kayıtlarına göre kentin en soğuk noktası ise 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Dağı geçidindeki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi oldu. Rüzgarın da etkisiyle buz kesen Zigana’da termometreler dün gece eksi 23,9 dereceyi gördü.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gümüşhane’de ölçülen en düşük sıcaklıklar şu şekilde gerçekleşti:
Torul, Zigana Kayak Merkezi: -23,9
Gümüşhane/Olucak Karayayla: -22,0
Kürtün/Arpacık Köyü: -20,9
Gümüşhane/Aşağıyuvalı Köyü: -20,5
Kürtün/Elciğez Köyü: -19,9
Gümüşhane/Süleymaniye Kayak Merkezi: -19,4
Kelkit/Çamur Köyü: -18,9
Kelkit/Gültepe Köyü: -18,3
Torul/Gülaçar Köyü: -18,0
Gümüşhane/Sargınkaya Köyü: -17,9
Kelkit/Karacaören Köyü: -17,8
Köse: -17,7
Şiran: -17,6
Gümüşhane/Sungurbeyli Köyü: -17,6
Kelkit: -15,6
Gümüşhane: -13,8
Torul: -12,5
Kürtün: -12,1

Kaynak: İHA

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