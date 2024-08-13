Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu

Güller, bahçelerimizi ve evlerimizi süsleyen, hoş kokulu çiçeklerdir. Ancak bazen güller solmaya başlar ve bu durum birçok bahçe tutkununu endişelendirir. Güllerin solmasının birçok sebebi olabilir.

GÜL NASIL BAKILMALI?

Gül hem bahçelerde hem de saksıda yetiştirilmeye müsait olan çiçek türlerinden biridir. Evde saksıda yetiştirilen gül gerek dekorasyon olarak gerekse hoş kokusu ile pek çok kişi tarafından tercih edilir. Bu bağlamda saksıda gül yetiştirebilmek için bazı noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Gül yetiştirirken dikkat edilmesi gereken konuların başında ışık, sulama, canlandırma ve besleme işlemleri gelir. Gül yetiştirme sürecinde mutlak olarak dikkat edilmesi gereken bu konular gülün sağlıklı kalabilmesi için oldukça önemlidir. Gül bakımı püf noktaları arasında bulunan işlemler şu şekilde sıralanabilir: