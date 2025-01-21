Grileşen ve Sararan Beyaz Ayakkabıları Şeker Gibi Yapacak Yöntem Ortaya Çıktı: 1 Tanesi Bile Yetiyor
Beyaz ayakkabılar, şıklıklarıyla dikkat çekip çokça tercih edilse de, hızlı kirlenmeleri nedeniyle kullanıcılarını zor durumda bırakabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Zamanla beyaz tonlarından uzaklaşıp grileşen ve sararan beyaz ayakkabıları eski görünümlerine döndürmek çoğu zaman kolay olmayabilir. Ancak, birkaç doğal yöntemle beyaz ayakkabılarınızı temizleyebilir ve onları yeniden ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz. İşte beyaz ayakkabı temizliğinde etkili yöntemler:
KİRLİ BEYAZ AYAKKABI NASIL İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNER?
1. DİŞ MACUNU İLE BEYAZLATMA
Dişlerdeki beyazlatıcı etkisiyle bilinen diş macunu, beyaz ayakkabılardaki gri lekelerin giderilmesinde de etkili. Bunun için:
-Küçük bir kapta diş macununu çok az su ile seyreltin.
-Kullanmadığınız bir fırça yardımıyla bu karışımı ayakkabınızın lekeli bölgelerine uygulayın.
-10 dakika bekledikten sonra nemli bir bezle ayakkabınızı silin. Beyazlığın geri döndüğünü göreceksiniz.
2. KARBONAT VE SİRKE İLE DOĞAL TEMİZLİK
Doğal beyazlatıcı karbonat ile asidik özellikleriyle bilinen sirkenin birleşimi, ayakkabılarınızda derinlemesine temizlik sağlar. Bu yöntem için:
-Ayakkabılarınızı kullanmadığınız bir tülbendin içine yerleştirin.
-Tülbente 1 yemek kaşığı karbonat ekleyip ağzını sıkıca bağlayın.
-Ayakkabılarınızı tülbent içinde çamaşır makinesine koyun.
-Yumuşatıcı gözüne beyaz sirke ilave ederek kısa programda yıkayın.
Sonuç sizi şaşırtacak kadar etkili olacaktır.
3. LİMON VE TUZUN GÜCÜ
Asidik etkisiyle temizleyici olan limon ve aşındırıcı gücüyle bilinen tuz, beyaz ayakkabılar için etkili bir karışım oluşturur. Bu yöntemi uygulamak için:
-Bir kapta, bir limonun suyunu ve 2 yemek kaşığı tuzu karıştırarak homojen bir karışım -hazırlayın.
-Hazırladığınız karışımı bir bez yardımıyla ayakkabılarınızın lekeli bölgelerine uygulayın.
-Yüzeydeki kirlerin kolayca çıktığını göreceksiniz.