Grileşen ve Sararan Beyaz Ayakkabıları Şeker Gibi Yapacak Yöntem Ortaya Çıktı: 1 Tanesi Bile Yetiyor

3. LİMON VE TUZUN GÜCÜ

Asidik etkisiyle temizleyici olan limon ve aşındırıcı gücüyle bilinen tuz, beyaz ayakkabılar için etkili bir karışım oluşturur. Bu yöntemi uygulamak için:

-Bir kapta, bir limonun suyunu ve 2 yemek kaşığı tuzu karıştırarak homojen bir karışım -hazırlayın.

-Hazırladığınız karışımı bir bez yardımıyla ayakkabılarınızın lekeli bölgelerine uygulayın.

-Yüzeydeki kirlerin kolayca çıktığını göreceksiniz.