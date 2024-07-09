Gözünüzde bu belirtiler varsa dikkat: Ne kadar ömrünüzün kaldığını gösteriyormuş. Retinadaki o ibare kendini ele veriyor

Gözünüzde oluşan bu belirtiler ne kadar ömrünüzün kaldığını gösteriyormuş. Araştırmalar sonuç verdi. Gözünüzdeki bu belirtileri sakın hafife almayın...

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Gözünüzde bu belirtiler varsa dikkat: Ne kadar ömrünüzün kaldığını gösteriyormuş. Retinadaki o ibare kendini ele veriyor - Resim: 1

Göz sağlığı ve göz biçimiyle alakalı son derece farklı bir konu ortaya çıktı. British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan çalışma sonucunda herkesin şaşıracağı o bilgi ortaya çıktı.

Yapılan çalışma sonucunda gözlerimizin yaşam süremiz hakkında ipuçlarla dolu olduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen araştırma sonucunda bir kişinin retinası biyolojik yaşı ve ölüm riski ile oldukça yakın bir bağlantıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Totalde 47 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda bakın retinanız bakın nasıl biyolojik yaşınızı ele veriyormuş...

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