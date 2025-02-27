Gözünüz Sürekli Dalıyorsa Dikkat: O Hastalıkla Bağlantısı Tespit Edildi
Gözleri sık sık bir noktaya dalıp gidenler dikkat! Genellikle stres, yorgunluk ya da uzun süreli odaklanma sonucu ortaya çıkan göz dalması, aslında ciddi göz hastalıklarının habercisi olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Göz dalması, kişinin göz kapaklarını kırpmadan uzun süre bir noktaya kilitlenmesi ve bu süreçte çevresindeki olayları bulanık ya da belirsiz algılaması durumudur. Herkesin zaman zaman deneyimlediği bu durum, gözlerde batma hissine ve görme algısında bozulmalara yol açabilir. Peki, göz dalmasının ardında yatan sebepler neler? Hangi durumlarda bir uzmana başvurmak gerekiyor? İşte detaylar...
GÖZ DALMASI NEDEN OLUR?
Göz dalması, kişinin bulunduğu zamandan kısa süreliğine kopmasına neden olan yarı bilinçli anları ifade eder. Bu durum, gözlerin gördüğü görüntülerin beyne iletilmesi sırasında bilgi karışıklığına sebep olur. Göz dalması, hem bilinçli hem de yarı bilinçli bir şekilde gerçekleşebilir.
Psikiyatri Danışmanı Dr. Rohan, göz dalmasının stres, uyku yetersizliği, sağlıksız beslenme, susuzluk, tıbbi rahatsızlıklar veya vitamin eksiklikleri gibi pek çok farklı sebepten kaynaklanabileceğini belirtti.
SIK SIK GÖZÜ DALANLAR DİKKAT
Sürekli göz dalması yaşayan kişilerde beyin sisi adı verilen durum ortaya çıkabilir. Beyin sisi, tıbbi bir terim olmasa da zayıf konsantrasyon, kafa karışıklığı, düşüncelerde bulanıklık, unutkanlık ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Dr. Rohan, ekran başında uzun süre vakit geçirmek, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek şeker tüketimi, stres, kötü beslenme ve yetersiz su içmenin beyin sisine yol açabileceğini ifade etti.
GÖZ DALMASI NASIL ENGELLENİR?
Daha Aktif Olun: Beyne giden kan akışını iyileştirmek için günlük yürüyüşler yapın ve hafif egzersizleri ihmal etmeyin. Meditasyon ve derin nefes egzersizleriyle stres seviyenizi düşürerek zihinsel berraklık kazanın.
Beslenme Düzeninizi İyileştirin: Yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler, kuruyemişler ve balık tüketerek beyninizin sağlıklı çalışmasına destek olun.
Yeterli Su Tüketin: Hafif susuzluk bile düşünce akışınızı olumsuz etkileyebilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterin.
Uyku Düzeninize Dikkat Edin: Kötü uyku düzeni hafızanızı olumsuz etkileyebilir. Her gece 7-9 saat arasında uyumaya özen gösterin.