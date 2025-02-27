Gözünüz Sürekli Dalıyorsa Dikkat: O Hastalıkla Bağlantısı Tespit Edildi

GÖZ DALMASI NEDEN OLUR?

Göz dalması, kişinin bulunduğu zamandan kısa süreliğine kopmasına neden olan yarı bilinçli anları ifade eder. Bu durum, gözlerin gördüğü görüntülerin beyne iletilmesi sırasında bilgi karışıklığına sebep olur. Göz dalması, hem bilinçli hem de yarı bilinçli bir şekilde gerçekleşebilir.

Psikiyatri Danışmanı Dr. Rohan, göz dalmasının stres, uyku yetersizliği, sağlıksız beslenme, susuzluk, tıbbi rahatsızlıklar veya vitamin eksiklikleri gibi pek çok farklı sebepten kaynaklanabileceğini belirtti.