Gözlük ve Lens Takanlar Dikkat! Uzman Doktor Uyardı: Kışın Göz Sağlığınız İçin Mutlaka Bunu Yapın

KONTAKT LENSTE TEMEL HİJYEN KURALLARI

Lenslerinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanmak için şu noktalara dikkat edin:

Lens takmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayın ve kurulayın.

Hasarlı veya kirli lensleri asla kullanmayın.

Lensleri aynı gözden başlayarak takma alışkanlığı edinin.

GÖZLERİ NEMLİ TUTMAK ÖNEMLİ

Lenslerin uzun süre kullanımı, gözlerde kuruluk ve tahrişe yol açabilir. Nemlendirici damlalar, korneanın nem dengesini sağlayarak bu rahatsızlıkları önler. Göz kuruluğu dikkate alınmadığında konjonktivit ve keratit gibi sorunlara yol açabilir.

KONTAKT LENSLERİN ALTERNATİFLERİ NELERDİR?

Soğuk mevsimlerde lens kullanamıyorsanız, gözlük kullanımı bir alternatif olabilir. Bunun yanında lazerle görme düzeltme yöntemleri de uzun vadeli bir çözüm sunabilir. Ancak bu yöntemlerin uygunluğunu belirlemek için mutlaka bir göz doktoruna danışmanız önerilir.

Soğuk havalarda hem göz sağlığınızı koruyup hem de lens kullanımıyla rahat bir görüş sağlayabilirsiniz. Doğru bakım ve dikkatle mevsim şartlarına uyum sağlamak mümkün.