Gözlük Kullananlar Havalara Uçacak! Kış Aylarında Gözlük Buğulanmasına Çözüm Meğer Bu Kadar Basitmiş

Soğuk havalarda nefesin veya ani sıcaklık değişimlerinin etkisiyle oluşan buğular, birçok kişinin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Özel spreyler genellikle buğulanmayı tam olarak önleyemiyor, ancak basit ve doğal yöntemlerle buğu sorununu önlemek mümkün.

GÖZLÜK BUĞULANMASINI BİTİREN YÖNTEMLER BELLİ OLDU

1. TIRAŞ KÖPÜĞÜ

Tıraş köpüğü, yüzeylerde iz bırakmayan yapısıyla etkili bir temizlik ürünü olarak bilinir. Gözlük camlarına az miktarda tıraş köpüğü sürüp tüm yüzeye eşit şekilde yayarak buğu oluşumunu önleyebilirsiniz. Birkaç dakika bekledikten sonra camları temiz suyla durulayıp kuru bir bezle silmek yeterli olacaktır.