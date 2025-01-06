Gözlük Attıran Sebze Diye Biliniyor: Bunu Yiyenin Gözleri Şahin Gibi Görüyor

Özellikle belirli yaşla birlikte göz sağlığımız daha da önemli hale gelir. Bu nedenle, düzenli olarak bu sebzeleri tüketmek, göz sağlığımızı korumak için atabileceğimiz en basit ve etkili adımlardan biridir. Bu sebzeler, içerdikleri vitaminler ve antioksidanlar sayesinde gözlerimizi koruyor ve görme yetimizi güçlendiriyor.