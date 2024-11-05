Gözlerinizde Bu Belirti Varsa Aman Dikkat! Hafızanız Birden Silinebilir

Doktorlar, bu durumun ciddiye alınması gerektiğini ve erken tedavinin önemli olduğunu belirtiyor. B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi, DNA sentezi ve sinir sistemi sağlığı gibi birçok hayati işlevde rol oynuyor. Ancak vücutta uzun süre eksik olması, belirti vermeden ilerleyebiliyor ve zamanında teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gözdeki istemsiz seğirme ve görme bozukluğu da B12 eksikliğinin en beklenmedik belirtilerinden biri.

GÖZLERDE TİK VE SEĞİRMEYE DİKKAT

B12 eksikliğinin gözle ilgili etkilerini değerlendiren uzmanlar, bu durumu “optik nöropati” olarak tanımlıyor. Gözdeki tiklerin stres, yorgunluk veya fazla kafein tüketiminden kaynaklanabileceğini belirten doktorlar, iki haftadan uzun süren tiklerin B12 vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceğini vurguluyor.