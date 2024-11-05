Gözlerinizde Bu Belirti Varsa Aman Dikkat! Hafızanız Birden Silinebilir
Gözde iki haftayı aşan sinir tikleri, basit bir yorgunluk belirtisinden öte, B12 vitamini eksikliğine işaret edebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Doktorlar, bu durumun ciddiye alınması gerektiğini ve erken tedavinin önemli olduğunu belirtiyor. B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi, DNA sentezi ve sinir sistemi sağlığı gibi birçok hayati işlevde rol oynuyor. Ancak vücutta uzun süre eksik olması, belirti vermeden ilerleyebiliyor ve zamanında teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gözdeki istemsiz seğirme ve görme bozukluğu da B12 eksikliğinin en beklenmedik belirtilerinden biri.
GÖZLERDE TİK VE SEĞİRMEYE DİKKAT
B12 eksikliğinin gözle ilgili etkilerini değerlendiren uzmanlar, bu durumu “optik nöropati” olarak tanımlıyor. Gözdeki tiklerin stres, yorgunluk veya fazla kafein tüketiminden kaynaklanabileceğini belirten doktorlar, iki haftadan uzun süren tiklerin B12 vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceğini vurguluyor.
B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
B12 vitamini eksikliğinin göz sağlığının yanı sıra genel sağlığı da etkilediğini belirten doktorlar, aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor:
-Soluk sarı cilt tonu
-Ağrılı ve kırmızı dil (glossit)
-Ağız ülserleri
-Uzuvlarda karıncalanma
-Sinirlilik
-Hafıza bozukluğu
KALICI SORUNLARA YOL AÇABİLİR
Doktorlar, “B12 eksikliği uzun süre tedavi edilmezse görme sorunları, kısırlık ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Tedaviyle birçok semptom gerileyebilir, ancak geç kalındığında bazı etkiler kalıcı olabilir” uyarısında bulunuyor.
B12 vitamini eksikliği kan testi ve belirtilerin değerlendirilmesiyle teşhis ediliyor. Uzmanlar, erken teşhis ve tedavi ile ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmenin mümkün olduğunu belirtiyor.