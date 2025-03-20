Gözaltı Süresi 2025: Türkiye’de Yasal Gözaltı Süresi Ne Kadar? En Fazla Kaç Gün Gözaltında Kalınır?

EN FAZLA KAÇ GÜN GÖZALTINDA KALINIR?

Türkiye’de gözaltı süresi suçun niteliğine göre farklılık gösterebilir:

Bireysel suçlarda: En fazla 24 saat

Toplu olarak işlenen suçlarda (3 veya daha fazla kişi): En fazla 48 saat

Olağanüstü Hâl (OHAL) durumlarında: Süre daha uzun olabilir.

Ayrıca, toplu suçlarda Cumhuriyet Savcısı kararıyla gözaltı süresi birer gün olmak üzere en fazla 4 güne kadar uzatılabilir. Ancak, sürenin uzatılması için her aşamada savcılık onayı gereklidir.

Gözaltı süresi dolduğunda kişi ya serbest bırakılır ya da mahkemeye sevk edilerek tutuklama talep edilebilir. Türkiye’de hukuk sistemi gereği, gözaltı sürecinde şüphelinin hakları korunmalı ve adil yargılanma süreci işletilmelidir.