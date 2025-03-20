Gözaltı Süresi 2025: Türkiye’de Yasal Gözaltı Süresi Ne Kadar? En Fazla Kaç Gün Gözaltında Kalınır?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından 2025 gözaltı süreleri merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, 'Gözaltı süresi 2025 yılında ne kadar?', 'Türkiye’de bireysel ve toplu suçlarda yasal gözaltı süresi kaç saat, kaç gün sürebilir?' 'En fazla kaç gün gözaltında kalınır?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte güncel gözaltı yasal süreler ve haklar...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından 2025 gözaltı süreleri merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, 'Gözaltı süresi 2025 yılında ne kadar?', 'Türkiye’de bireysel ve toplu suçlarda yasal gözaltı süresi kaç saat, kaç gün sürebilir?', 'En fazla kaç gün gözaltında kalınır?' sorularını araştırmaya başladı. İşte güncel gözaltı yasal süreler ve haklar...
GÖZALTI İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Bir kişinin suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda, soruşturma kapsamında gözaltına alınması mümkündür. Gözaltı, kolluk kuvvetleri (polis veya jandarma) tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerçekleştirilir ve kişinin geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir.
TÜRKİYE'DE YASAL GÖZALTI SÜRESİ NE KADAR?
Gözaltına alınan kişi, karakola götürülerek gözaltı kaydı oluşturulur. Üzerindeki kişisel eşyalar teslim alınarak kayıt altına alınır. Eğer kişinin sağlık durumu gerektiriyorsa, doktor kontrolünden geçirilmesi zorunludur. Savcılık tarafından belirlenen süre içinde ifadesi alınmak üzere çağrılır.
EN FAZLA KAÇ GÜN GÖZALTINDA KALINIR?
Türkiye’de gözaltı süresi suçun niteliğine göre farklılık gösterebilir:
Bireysel suçlarda: En fazla 24 saat
Toplu olarak işlenen suçlarda (3 veya daha fazla kişi): En fazla 48 saat
Olağanüstü Hâl (OHAL) durumlarında: Süre daha uzun olabilir.
Ayrıca, toplu suçlarda Cumhuriyet Savcısı kararıyla gözaltı süresi birer gün olmak üzere en fazla 4 güne kadar uzatılabilir. Ancak, sürenin uzatılması için her aşamada savcılık onayı gereklidir.
Gözaltı süresi dolduğunda kişi ya serbest bırakılır ya da mahkemeye sevk edilerek tutuklama talep edilebilir. Türkiye’de hukuk sistemi gereği, gözaltı sürecinde şüphelinin hakları korunmalı ve adil yargılanma süreci işletilmelidir.