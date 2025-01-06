Göz Sağlığını Koruyan Tek Havuç Değilmiş! 10 Katı Daha Etkili

1. ISPANAK

Ispanak, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu maddeler, zararlı UV ışınları ve mavi ışık hasarına karşı gözlerinizi koruyarak katarakt ve makula dejenerasyonu riskini azaltır. 2013 yılında yapılan bir araştırma, düzenli ıspanak tüketiminin göz sağlığına olumlu etkilerini ortaya koymuştur.

Nasıl tüketilmeli? Günlük bir su bardağı pişmiş ıspanak tüketebilirsiniz. Smoothielere, çorbalara veya sotelere ekleyerek beslenmenize kolayca dahil edebilirsiniz.

2. TATLI PATATES

Beta-karoten içeriğiyle tatlı patatesler, A vitamini üretimine destek olarak gece görüşünü iyileştirir ve kornea sağlığını korur.

Nasıl tüketilmeli? Orta boy bir tatlı patatesi fırında veya buharda pişirerek lezzetli bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.