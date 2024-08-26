Göz Ardı Eden Çok İnsan Var! Doktorlar Kanserin En Erken 2 Belirtisini Tespit Etti

Vücudumuzda bir şeylerin ters gittiğini çoğu zaman hissedebiliyor olsak da, bu hastalıklara teşhis koymak uzmanlık isteyebilir.



Özellikle kanser gibi ciddi hastalıklardan şüphelenildiğinde, her zaman bir uzmana danışmakta fayda vardır. Yapılan araştırmalar, bu tür hastalıkların ilk belirtileri üzerinde yoğunlaşırken, toplumda en yaygın görülen 2 öncül semptom üzerinde uzlaşıya varıldı.



KANSER HASTALIĞININ EN YAYGIN 2 BELİRTİSİ



Uzmanlara göre kronik öksürük, kanser hastalığının öncü belirtileri arasında yer alıyor olabilir. Özellikle grip ya da benzeri hastalıklardan çıktıktan sonra, öksürük durumu aylarca sürüyor ve geçmek bilmiyorsa, bu durum vücudunuzun görevini yerine getiremediği anlamına gelir.



Öksürük sorunu birçok ciddi hastalığın göstergesi olabilir, bu nedenle ikinci belirti kanser için çok daha nokta atışı olacaktır.