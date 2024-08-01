Görmüyorsunuz Ama Saçlarınızda Binlerce Var! Saç Bitinden Kurtarıyor, Saçınız Işıl Işıl Oluyor!
Çoğu zaman gözlerimizle ya da aynada göremediğimiz saç bitleri, saç derisinde kuruluk ve yaraların oluşmasına neden olurken, saçların ışıl ışıl görüntüsünün önüne geçiyor. Güzellik uzmanlarının sır gibi sakladığı yöntem ile saç bitlerinden kolayca kurtulmak ve yeniden ışıl ışıl saçlara kavuşmak mümkün.
Banyoya girdiğimizde saçlarımızı şampuanla ovalar ve çoğu zaman bakım kremleri kullanırız. Yapılan bu temizlik rutini sonrasında birçok insan, saçlarının tamamen arındığını ve temizlendiğini düşünür. Ancak bu yanlış.
Saçlarımızın alt yüzeylerinde, gözlerimizle görmenin çoğu zaman mümkün olmadığı minik bitler yatıyor. Bu bitler özellikle banyo esnasında kendilerini saklamakta ve dakikalarca süren duş sonrasında bile saçınızda kalmaya devam etmekte. Saçların renk pigmentlerine saldıran bu mikroorganizmalar, dışarıya verilmek istenen dolgun ve renkli saçların da bir numaralı düşmanı olarak biliniyorlar.