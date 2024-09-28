Görenler Dönüp Bir Daha Baktı! 11 Bin Liradan Satılıyor

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır tarafından tanıtılan altın zeytin, Gemlik ve İznik’te yetiştirilen zeytinlerden üretiliyor. Yenilebilir altın kaplama zeytinler, her biri 24 adet içeren özel kutularda sunuluyor.

Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki bir kutu, Katar, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki müşterilere 300 Dolar, yani yaklaşık 11 bin liradan satılıyor.

İki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan patentli altın zeytin, Gemlik’te üretiliyor ve bu ürün, bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA