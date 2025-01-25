Gören Şaştı Kaldı, Rögardan Mavi Renkli Su Fışkırdı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan taşan mavi renkli suyu görenler şaştı kaldı.

Yalova'da etkili olan yağışların ardından Taşköprü beldesinde bir rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili YalovaÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yalova AFAD ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA