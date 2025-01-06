Gören Çürük Sanıyor ama Tam Şifa Deposu! Bu Meyveyi Sadece Sivaslılar Biliyor
Sivas’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve olgunlaştıktan sonra çürümeye bırakılarak tüketilen üvez meyvesi, sağlığa sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. İki yılda bir meyve veren üvez ağacı, özellikle sindirim sistemi, kalp ve cilt hastalıkları gibi birçok sağlık problemine iyi geldiği düşünülerek halk arasında "şifa deposu" olarak adlandırılıyor.
Kaynak: İHA
Ağustos ve Eylül aylarında toplanan üvez meyvesi, olgunlaştıktan sonra çürümeye bırakılıyor ve bu haliyle tüketiliyor. Özellikle ishal gibi sağlık sorunlarının çözümünde etkili olduğu bilinen meyve, Sivas’ta tezgâhlarda yerini almış durumda. Kilogramı 100 TL’den satılan üvez, şifa arayanlar tarafından yoğun talep görüyor.
"CİLT BAKIMINA VE KALP SAĞLIĞINA FAYDALI"
Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, üvez meyvesinin faydalarını şöyle anlattı:
“Sivas’ın Koyulhisar ve Suşehri bölgelerinde yetişen üvez, sindirim sistemi, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile kadın hastalıklarına iyi gelir. Düzenli kullanıldığında cilt bakımına da faydalı olduğu bilinir. Meyve, 2 yılda bir yetişir ve siyahlaşarak olgunlaşır. Şu anda kilosunu 100 TL’den satıyoruz ve talep oldukça fazla. Ocak ayı sonuna kadar satışlarımız devam edecek.”
Üvez meyvesinin zahmetli bir toplama süreci olduğunu belirten Özfidancı, “Meyve, sadece belirli bir dönemde bulunabilir ve iki yılda bir yetiştiği için çok kıymetlidir. Müşterilerimiz hem sağlık faydaları hem de nostaljik bir lezzet olduğu için bu meyveye büyük ilgi gösteriyor” dedi.
"ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM"
Üvez meyvesini satın alan Salim Kalaycı ise meyveye dair çocukluk anılarını şu sözlerle paylaştı:
“Üvez meyvesini çocukluğumdan beri bilirim. Bahçemizde de bir ağacı vardı. Yıllardır yememiştim ve burada görünce hemen aldım. Görünüşünden dolayı halk arasında 'Gıdi boku' olarak da bilinir. Eski anılarımı canlandırdığı için bu meyveyi çok seviyorum.”