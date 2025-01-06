Gören Çürük Sanıyor ama Tam Şifa Deposu! Bu Meyveyi Sadece Sivaslılar Biliyor

"CİLT BAKIMINA VE KALP SAĞLIĞINA FAYDALI"

Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, üvez meyvesinin faydalarını şöyle anlattı:

“Sivas’ın Koyulhisar ve Suşehri bölgelerinde yetişen üvez, sindirim sistemi, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile kadın hastalıklarına iyi gelir. Düzenli kullanıldığında cilt bakımına da faydalı olduğu bilinir. Meyve, 2 yılda bir yetişir ve siyahlaşarak olgunlaşır. Şu anda kilosunu 100 TL’den satıyoruz ve talep oldukça fazla. Ocak ayı sonuna kadar satışlarımız devam edecek.”

Üvez meyvesinin zahmetli bir toplama süreci olduğunu belirten Özfidancı, “Meyve, sadece belirli bir dönemde bulunabilir ve iki yılda bir yetiştiği için çok kıymetlidir. Müşterilerimiz hem sağlık faydaları hem de nostaljik bir lezzet olduğu için bu meyveye büyük ilgi gösteriyor” dedi.