Google'da Sakın Bu Kelimeyi Aratmayın: Başınız Belaya Giriyor

Sophos uzmanları, bu tür saldırıların sadece Bengal kedileri ile ilgili aramalarla sınırlı olmadığını belirtiyor. Popüler olan herhangi bir konu, siber suçlular tarafından kötüye kullanılabilir. Bu nedenle internet kullanıcılarının, arama sonuçlarına kritik bir gözle bakmaları ve bilinmeyen kaynaklı bağlantılara tıklamaktan kaçınmaları önem taşıyor.