Google'da Sakın Bu Kelimeyi Aratmayın: Başınız Belaya Giriyor
Sophos adlı siber güvenlik firması vatandaşları uyardı. Siber saldırganlar Google'da bu kelimeyi aratınca sahte web sitelerine yönlendiriyor ve kişisel bilgilerinin çalınmasına neden oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Siber güvenlik uzmanları, son günlerde ilginç bir uyarıda bulundu. Bengal kedileri hakkında merakını gidermeye çalışan internet kullanıcıları, farkında olmadan siber saldırganların tuzağına düşüyor.
Sophos adlı bir siber güvenlik firması, "SEO zehirlenmesi" adı verilen bir yöntemle kötü niyetli kişilerin arama sonuçlarını manipüle ettiğini belirtiyor. Özellikle "Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?" gibi aramalar yapan kullanıcılar, sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Bu sitelere tıklayan kişiler, kişisel bilgilerinin çalınması ve cihazlarının zararlı yazılımlarla enfekte olması riskini taşıyor.
TÜM BİLGİLER ÇALINIYOR
Siber suçlular, popüler arama motorlarının algoritmalarını manipüle ederek, zararlı web sitelerini arama sonuçlarının üst sıralarına taşıyor. Böylece, kullanıcılar güvenilir görünen bu sitelere tıklayarak kötü amaçlı yazılımları bilgisayarlarına indiriyor. Gootloader gibi zararlı yazılımlar, kullanıcıların banka hesap bilgilerini çalmak, cihazlarını kilitleyerek fidye talep etmek gibi tehditler oluşturuyor.
Sophos uzmanları, bu tür saldırıların sadece Bengal kedileri ile ilgili aramalarla sınırlı olmadığını belirtiyor. Popüler olan herhangi bir konu, siber suçlular tarafından kötüye kullanılabilir. Bu nedenle internet kullanıcılarının, arama sonuçlarına kritik bir gözle bakmaları ve bilinmeyen kaynaklı bağlantılara tıklamaktan kaçınmaları önem taşıyor.