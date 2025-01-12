Google Yeni Uygulamaya Geçti: Şifreler Tarihe Karışıyor!

Kullanıcılar, bundan sonra e-posta hesaplarına erişmek için geleneksel şifreler yerine, daha güvenli ve pratik bir yöntem olan geçiş anahtarlarını kullanacak.

ŞİRFESİZ DÖNEM BAŞLIYOR

2004 yılında hizmete giren Gmail, kullanıcı dostu arayüzü ve yenilikçi özellikleriyle iletişim alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi. Bugün bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan platform, güvenlik risklerini en aza indirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek adına şifre kullanımını aşamalı olarak kaldırma kararı aldı.